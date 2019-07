Още снимки: test Кейт Мидълтън, принц Едуард, Уимбълдън и как херцогинята наруши традицията на турнира Финалът на Уимбълдън, който наблюдавахме в неделя, 14 юли, остана в историята подари две причини. Първата е, че близо пет часовият двубой между Роджър Федерер и Новак Джокович стана най-дълго продължилият финал в историята на турнира на сингъл при мъжете.



Двамата тенисисти ни показаха защо милиони хора по света са луди по тениса. Мачът беше толкова напечен и изпълнен с обрати, че дори публиката забрави за етикета и се налагаше съдията на стола да ? прави забележки.



В крайна сметка Новак Джокович показа по-здрави нерви и успя да спечели петата си титла от турнира. Второто нещо, с което тазгодишното издание на Уимбълдън ще се запомни, е връчването на титлата.



По традиция принц Едуард, който е първи братовчед на кралица Елизабет Втора и херцог на Кент, връчва титлата на шампиона, както купата за второ място на на подгласника му. Точно така беше и в събота, 13 юли, когато Симона Халеп не остави никакви шансове на Серина Уилямс.



На финала при мъжете обаче тази традиция беше нарушена. Принц Едуард отново беше част от церемонията, но Кейт Мидълтън беше тази, която награди двамата финалисти.



Според Royal Central от 1969 г. принц Едуард, който е президент на All England Tennis Club, връчва титлата на победителите в турнира. Той е наследил тази чест от майка си - принцеса Марина. Правени са малки изключения като това през 1977 г., когато кралица Елизабет Втора направи това.



