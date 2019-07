Още снимки: test Дженифър Лопес, концертът й в Ню Йорк и спирането на тока Понякога и на Джей Ло й се налага да промени плановете си. В събота вечер 49-годишната певица беше принудена да прекъсне концерта си в Медисън Скеър Гардън, след като токът на цял Ню Йорк спря и публиката трябваше да бъде евакуирана.



Концертът на 13 юли беше част от турнето It's My Party, но очевидно партито се е наложило да бъде отложено. Дженифър Лопес призна, че е ужасно разочарована.



"Явно ще трябва да обявим друга дата за концерта. Сърцето ми се къса, ужасно разочарована съм... тъжно е. Обичам ви и съжалявам, че това се случи по средата на шоуто," се обърна певицата към феновете си. Прекъсването на тока в Ню Йорк в събота прекъсна и голяма част от представленията на театрите на Бродуей.