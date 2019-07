Още снимки: test Компаниите, донесли най-големи печалби за инвеститорите през последните 100 години Най-важното нещо за успех в инвестирането на финансовите пазари - търгувайте дългосрочно и инвестирайте в елитни бизнеси изплащащи дивидент. Не вярвате? Вижте кои са компаниите създали най-голяма стойност и богатство за инвеститорите от 1926-та година до края на 2016-та, в изследване на финансовия сайт Kiplinger.



12. Berkshire Hathaway



Символ на търговия: BRK.B



Създадено богатство през целия живот на фонда: 355.9 млрд. долара



Годишна възвръщаемост (ноември 1976 г. - декември 2016 г.): 22.6%



Текуща цена на акцията: 215.25



Доходност на текущия дивидент: N/A



Не трябва да се изненадвате, че един от най-голeмите инвеститори на всички времена ще стои зад една от най-добре представящите се акции на всички времена. Уорън Бъфет пое контрола над Berkshire Hathaway, производител на текстилни продукти, в началото на 60-те години.



Тъй като бързо стана ясно, че производството на текстил в САЩ е в упадък, Бъфет реши да смени предавките. В края на 60-те години Бъфет и неговия фонд вече е диверсифициран в банковото, застрахователното и издателската дейност. Той никога не поглежда назад. Berkshire вече е холдингово дружество, което се състои от десетки различни фирми, продаващи всичко от бельо (Fruit of the Loom) до застрахователни полици (Geico).



Berkshire също е средство за Бъфет да инвестира в акции, които той е направил проницателен и успешен бизнес. На 87-годишна възраст, Бъфет не дава никакви индикации, кога ще се пенсионира. Акционерите на Berkshire обаче, не се оплакват.



11. Alphabet



Символ на търговия: GOOGL



Създаване на богатство през целия живот: 365.3 млрд. долара



Годишна възвръщаемост (септември 2004 - декември 2016 г.): 24.9%



Текуща цена на акцията: 1 132.65



Доходност на текущия дивидент: N/A



Компанията със сигурност е постигнала най-доброто от сравнително краткото си време на живот, като публично търгувана компания. Акциите на бизнеса, някога известен като Google - корпоративното име беше променено на Alphabet през 2015 г. - първоначално бяха предложени на обществеността преди повече от 13 години. До края на първия търговски ден през 2004 г. компанията вече достигна стойност от 27 млрд. долара.



Днес, Alphabet има пазарна стойност приближаваща 800 милиарда долара. Търсачката на Google е най-важният бизнес на Alphabet, но не и единствения, така че промяната на фирменото име дойде да посочи това. Сред широко диверсифицирания й бизнес са автономните автомобили в лицето на стартъпа Waymo; Nest Labs, разработчик на приложения за интернет на нещата; и X-бизнеса, който се опитва да измисли технологии целящи да направят света по-добро място, включително и за акционерите.



10. Wal-Mart



Символ на търговия: WMT



Създаване на богатство през целия живот: 368.2 млрд. долара



Годишна възвръщаемост (декември 1972 г. - декември 2016 г.): 18.4%



Текуща цена на акциите: 111.98 долара



Текуща дивидентна доходност: 2%



Става ясно, че най-големият търговец на дребно в света има една от най-добре представящите се акции в дългосрочен план. Но това е дълъг път към величието. В края на първия си ден от търговията на Нюйоркската фондова борса през 1972 г. Wal-Mart Stores е на стойност 4 цента на акция. Днес акциите на компанията са при нива от над 110 долара.



От скромно начало, като единен магазин с отстъпки, Wal-Mart вече оперира с повече от 11 600 търговски обекта по целия свят и за него работят 2.3 милиона души. Появата на Amazon, по-специално като конкурент, накара Wal-Mart да инвестира сериозно в бизнеса си с електронна търговия и ранните резултати от тези усилия изглеждат обещаващи.



През февруари Wal-Mart се преименува на Walmart Inc. в опит да премести образа си отвъд своите "тухлени и хоросанови корени". Като част от Dow от 1997 г., Wal-Mart увеличава дивидента си всяка година от 1974 г. насам.



9. Chevron



Символ на търговия: CVX



Създаване на богатство през целия живот: 390.4 млрд. долара



Годишна възвръщаемост (юли 1926-декември 2016 г.): 11.0%



Текуща цена на акцията: 123.54



Текуща дивидентна доходност: 3.2%



Chevron е още един член на Dow, носещ голям дял от създаването на богатство на фондовия пазар от 1926 г. насам. Той също е надежден доставчик на приходи и дивиденти. С 30 поредни години на годишен ръст на своите парични изплащания към акционерите, рекордът на Chevron внушава увереност, че дивидентът ще продължи да расте и в бъдеще.



Произходът на Chevron като компания датира от 19-ти век и преминава през легендарната нефтена империя на Джон Д. Рокфелер. Chevron работи в продължение на десетилетия като Standard Oil от Калифорния, макар че марката Chevron е била използвана за продукти още през 30-те години.



Корпоративното име на компанията обаче, бива променено на Сhevron Corp. едва през 2005 г. (непосредствено преди това компанията е била известна като ChevronTexaco като признание за сливането с Texaco през 2001 г.)



8. General Motors



Символ на търговия: GM



Създаване на богатство през целия живот: 425.3 милиарда долара



Годишна възвръщаемост (юли 1926-юни 2009 г.): 5.0%



Текуща цена на акциите: 38.5



Доходност на текущия дивидент: 3.96%



General Motors е титанът на индустрията в Америка на 20-ти век. Акциите на производителя на автомобила първо се присъединиха към Dow през 1915 г. Тя отпада година по-късно, преди да се присъедини отново през 1925-та година. Акциите й създадоха впечатляващо количество милионери на фондовата борса в Ню Йорк, изплащайки над 64 млрд. долара само под формата на дивиденти.



"GM е една от най-успешните акции по отношение на създаването на богатство през целия живот за акционерите в съвкупност, въпреки нейния неблагоприятен край", коментират анализатори.



Въпреки че първоначално акциите на GM са едни от най-големите победители от миналия век, неотдавнашното състояние на компанията не е толкова "светло". Акциите в новия GM (GM) са едва на 34% от първоначалното публично предлагане през 2010-та година. Индексът S&P 500 се е увеличил повече от два пъти за същия период.



7. Johnson & Johnson



Символ на търговия: JNJ



Създаване на богатство през целия живот: 426.2 милиарда долара



Годишна възвръщаемост (октомври 1944-декември 2016 г.): 15.5%



Текуща цена на акциите: 140.57



Текуща дивидентна доходност: 2.7%



Johnson & Johnson работи в няколко различни области на здравеопазването, включително фармацевтични продукти и медицински изделия. Компанията е най-известна, обаче, със своите извънборсови потребителски марки, включително Listerine вода за уста, Tylenol обезболяващо и Johnson's Baby шампоан.



Основана през 1886 г. от трима братя, компанията създава първите търговски комплекти за първа помощ и е първата за масово производство на зъбни конци - всичко това преди 1900 г. Икономичните превръзки се появяват на пазара през 1921 година. до 1997 г., въпреки че акциите са публично търгувани от 1944 г. насам.



Нарастващият дивидент, заедно с популярността на продуктите на компанията, в крайна сметка направи акцията твърде забележима, за да се игнорира. J&J увеличава размера на годишните си парични изплащания на акционерите всяка година от 1963 г. насам.



6. Altria



Символ на търговия: MO



Създаване на богатство през целия живот: 470.2 милиарда долара



Годишна възвръщаемост (юли 1926-декември 2016 г.): 17.7%



Текуща цена на акцията: 48.78



Доходност от текущи дивиденти: 6.5



Произходът на Altria може да бъде проследен до 19 век в Лондон. Днес бизнесът на компанията продължава да се фокусира върху тютюна, включително цигари (Philip Morris USA), тютюневи изделия без тютюнев дим и пури (John Middleton).



Altria притежава и св. Michelle Wine Estates, основен производител на вино. Компанията е най-известна със своята иновативна марка цигари Marlboro, но в един или друг момент Altria и неговите предшественици са взели участие и в други известни имена, включително Miller Brewing и Kraft Foods.



Акциите първоначално се присъединиха към Dow през 1985 г., когато компанията беше наречена Philip Morris Cos. Името се променя на Altria през 2003 г., а акциите бяха заменени в Dow през 2008 г.



Philip Morris International (PMI) е отделна публично търгувана компания, която беше отделена от Altria през 2008 г., за да продава цигари извън САЩ



5. IBM



Символ на търговия: IBM



Създаване на богатство през целия живот: 520.2 млрд. долара



Годишна възвръщаемост (юли 1926-декември 2016 г.): 13.8%



Текуща цена на акцията: 141.38



Текуща дивидентна доходност: 4.6%



Мислете за IBM, като за дядо на технологичните акции. Компанията, която започва да функционира под сегашното си имение през 1924 г., първоначално е била включена в Dow от 1932 до 1939 г. Тя е добавена обратно към индустриалния индекс през 1979 г. и остава компонент и до днес. В много отношения историята на IBM е история на технологичния прогрес на 20-ти век. Що се отнася до настоящия век, това е по-труден период. IBM произвежда компютърен хардуер и софтуер за бизнеса.



Консултирането е друга важна област на опериране. Въпреки това, услугите, базирани на облак, изглежда са бъдещето, но IBM няма недостиг на конкуренция. Amazon, Microsoft, Google, Oracle и Cisco Systems са едни от най-известните технологични компании, които се борят в пространство.



Уорън Бъфет гледа годишните отчети на IBM в продължение на десетилетия, преди окончателно да вземе позиция пррез 2011 година. Бъфет обаче, продава повече от половината от инвестицията си през 2017-та година, но въпреки това, фондът му все още притежава около 37 милиона акции от компанията.



4. General Electric



Символ на търговия: GE



Създаване на богатство през целия живот: 608.1 млрд. долара



Годишна възвръщаемост (юли 1926-декември 2016 г.): 10.7%



Текуща цена на акцията: 10.5



Текуща дивидентна доходност: 0.4%



General Electric заема специално място в историята на фондовия пазар: това е един от 12-те акции, съставляващи оригиналния Dow Jones индустриален индекс през 1896 г. За съжаление, компанията отпадна от индекса през лятото на миналата година, следствие на трудностите и кризата свързана с нея.



Компанията е учредена през 1982 година следствие на сливането между Тhоmѕоn-Ноuѕtоn и Еdіѕоn Gеnеrаl Еlесtrіс Соmраnу.



Най-ранните продукти са били електрически крушки, електрически локомотиви, ранни рентгенови апарати, електрическа печка.



3. Microsoft



Символ на търговия: MSFT



Създаване на богатство през целия живот: 629.8 млрд. долара



Годишна възвръщаемост (април 1986 - декември 2016 г.): 25.0%



Текуща цена на акцията: 137.06



Текуща дивидентна доходност: 1.34%



През 1975 г. Бил Гейтс напуска Харвард, за да създаде компютърна компания с приятел от детството си Пол Алън. През 1985 г. се продава първата операционна система Windows. Година по-късно Microsoft става публична при цена от 21 долара за акция (или еквивалент на 6 цента на акция, след като цената се коригира с разпределения дивидент и сплитове).



Компанията бързо революционизира персоналните компютри и създава поколение от така наречените "Microsoft милионери". Неотдавна, дните на славата на Microsoft изглеждаха в историята, тъй като продажбите на десктоп компютри се сринаха на пръв поглед необратимо.



Въпреки това, компанията преживява ренесанс, благодарение на преминаването от лицензиран софтуер към софтуер, базиран на облак. Днес Microsoft е основен играч в "облачните технологии" и успеха при акциите отразява този успех. Производителят на софтуер се превърна в третата компания, чиято пазарна капитализация премина психологическата граница от 1 трилион долара и единствената компания в момента с пазарна оценка над тази стойност.



2. Apple



Символ на търговия: AAPL



Създаване на богатство през целия живот: 745.7 млрд. долара



Годишна възвръщаемост (януари 1981 - декември 2016 г.): 16.3%



Текуща цена на акциите: 204.23



Текуща дивидентна доходност: 1.5%



Какво ново може да се каже за Apple? Нейният съосновател, Стив Джобс, е легендарен, неговите приспособления са повсеместни, а компанията се превърна в първата публична компания достигала до пазарна оценка от 1 трилион долара. При ниво от около 940 милиарда долара, стойността на компанията не е много далеч от психологическата граница и в момента.



Преди Джобс да дебютира революционния смартфон през 2007 г., Apple бе добре известен производител на скъпи персонални компютри, който запълваше пазарни ниши. След 10 години са продадени повече от милиард айфона. Акциите на Apple са спечелили невероятни 928% след първоначалното пускане на смартфона. Джобс почина през 2011 г., но компанията, с която той започна със Стив Возняк, живее и днес и най-вероятно ще продължи да съществува.



1. ExxonMobil



Символ на търговия: XOM



Създаване на богатство през целия живот: 1.0 трилион долара



Годишна възвръщаемост (юли 1926-декември 2016 г.): 11.9%



Текуща цена на акциите: 76.13



Текуща дивидентна доходност: 4.5%



Говорейки за 1 трилион долара, това именно е и удивителното количество богатство, създадено от ExxonMobil между 1926 и 2016 г. Без съмнение надеждният дивидент, който Exxon е изплащал на акционерите от 1882 г., е допринесъл значително за това.



Само през последните 35 години, на фона на цикъла на бум на петрола и сривове, компанията е увеличила изплащането на дивиденти със среден годишен темп от 6.3%. Подобно на съперника си Chevron, Exxon трябва да се бори с несигурността по отношение на бъдещето на изкопаемите горива, да не говорим за невероятните колебания в цените на петрола.



