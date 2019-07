Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Тейлър Фриц - Сам Куери, финал

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Манчестър Юнайтед - легенди - Байерн Мюнхен- легенди , приятелска среща

09:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: първи 1/4-финал

09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Етър, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Болоня

11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: втори 1/4-финал

11:00 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Гарбине Мугуруса (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

12:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 6-и епизод /п/

12:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Първи полуфинал

12:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Лацио

12:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/

13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, финал, жени

13:00 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: трети 1/4-финал

13:10 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Йелена Остапенко (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

14:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, полуфинали, мъже

14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Гингам, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Втори полуфинал

14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Царско село, мач от Първа професионална лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Интер

14:35 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Даниел Колинс (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

14:45 BNT 3: Европейско първенство по баскетбол /жени/: Финал

15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: четвърти 1/4-финал

15:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, финал, мъже, директно

16:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Парма

16:05 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 1-ви епизод /п/

17:35 BNT 3: Футбол: Португалия - Холандия - финал на "УЕФА Лига на нациите"

18:00 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier - финал, повторение)

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Дженоа

18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/

18:45 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно

19:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, финал, смесени двойки, директно

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: първи полуфинал

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

19:20 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - финал, повторение)

19:30 BNT 3: В кадър: Опасна игра филм за футболното хулиганство

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Наполи

20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Нант, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: втори полуфинал

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Ювентус

23:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Мач за трето място

23:15 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Норич Сити, мач от Чемпиъншип /п/

23:20 Film Plus: Тенис: Маркета Вондрушова - Дария Касаткина (Internazionali BNL d’Italia, Рим; WTA Premier Mandatory - повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/ 07:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Тейлър Фриц - Сам Куери, финал08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Берое, мач от Първа професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Манчестър Юнайтед - легенди - Байерн Мюнхен- легенди , приятелска среща09:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: първи 1/4-финал09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)09:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Етър, мач от Първа професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Болоня11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: втори 1/4-финал11:00 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Гарбине Мугуруса (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)12:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 6-и епизод /п/12:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Първи полуфинал12:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Лацио12:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, финал, жени13:00 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: трети 1/4-финал13:10 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Йелена Остапенко (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)14:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, полуфинали, мъже14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Гингам, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Втори полуфинал14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Царско село, мач от Първа професионална лига /п/14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Интер14:35 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Даниел Колинс (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)14:45 BNT 3: Европейско първенство по баскетбол /жени/: Финал15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: четвърти 1/4-финал15:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, финал, мъже, директно16:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Парма16:05 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 1-ви епизод /п/17:35 BNT 3: Футбол: Португалия - Холандия - финал на "УЕФА Лига на нациите"18:00 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier - финал, повторение)18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Дженоа18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/18:45 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно19:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, финал, смесени двойки, директно19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: първи полуфинал19:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/19:20 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - финал, повторение)19:30 BNT 3: В кадър: Опасна игра филм за футболното хулиганство20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Наполи20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Нант, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: втори полуфинал22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Ювентус23:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Мач за трето място23:15 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Норич Сити, мач от Чемпиъншип /п/23:20 Film Plus: Тенис: Маркета Вондрушова - Дария Касаткина (Internazionali BNL d’Italia, Рим; WTA Premier Mandatory - повторение)23:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/ /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели