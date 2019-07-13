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Все повече популярни лица подкрепят родното Черноморие

13.07.2019 17.55

Кампанията #роднотоморенеедемоде набира все по-голяма сила. След като редица родни звезди се включиха в инициативата, която подкрепя българското Черноморие, към тях се присъединяват и много други хора.

Красива снимка от Царево публикува журналистът Антон Хекимян.

Към кампанията се присъедини и депутатът от ГЕРБ Галя Желязкова.

Снимка с #роднотоморенеедемоде публикува и Димитър Тодоранов, а до него е и Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний. Той пък е публикувал и видео на красивото ни Черноморие. /tribune.bg

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