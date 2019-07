Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале Роджър Федерер - Давид Гофен, финал

08:00 Diema Sport: Футбол: Ференцварош - Лудогорец, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Торино

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Милуол, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Първи мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Сампдория

11:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Доминика Цибулкова (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

12:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Бразилия - Иран

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Сасуоло

12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Бордо, мач от френската Лига 1 /п/

13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, полуфинали, мъже

13:10 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Маргарита Гаспарян (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

13:50 BNT 3: Европейско първенство по баскетбол /жени/: Полуфинална среща

13:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, полуфинали, жени

14:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Монако, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже САЩ - Русия

14:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Етър, мач от Първа професионална лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Рома

14:35 Film Plus: Тенис: Леся Цуренко - Анджелик Кербер (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

15:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 6-и епизод /п/

15:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, финал, жени, директно

16:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Фрозиноне

16:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

17:15 BNT 3: Футбол: Швейцария - Англия - среща за 3-4 място на "УЕФА Лига на нациите"

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Киево

18:00 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - София Кенин (Mallorka Open, Майорка; WTA International - финал, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/

18:15 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, двойки, мъже, финал, директно

18:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

18:40 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Милан

20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Лион, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:15 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2009, двойки, жени, финал, директно

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Царско село, мач от Първа професионална лига, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Eurosport 2: Волейбол: Лятна универсиада, финал, мъже, директно

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - СПАЛ

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Фулъм, мач от английската Висша лига /п/

23:15 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

