Още снимки: test Google разследва изтичане на 1000 разговора от техни домашни смарт устройства Google разследва как са изтекли 1000 разговора, записани от микрофон в домашно смарт устройство, съобщава БиБиСи.



Белгийската телевизия VRT разкрива записи, направени от устройствата на Google Home в Белгия и Холандия.



Компанията обяснява, че записите са от човек, който помага да се усъвършенстват езиковите способности на домашните системи. Допълват, че са предприети стъпки за защита на неприкосновеността на личния живот на хората.



VRT коментира, че по-голямата част от записите, които са прегледани, са кратки клипове, записани от устройствата на Google Home, докато собствениците ги използват.



Въпреки това, 153 са "разговорите, които никога не е трябвало да са записани", защото фраза OK Google не е използвана.



Тези неволно записи включват: общуване в спалня, родителите разговарят с децата си и разговори с поверителна информация.



VRT допълва, че устройствата са регистрирали тези разговори, защото потребителите са казали дума или фраза, която звучи подобно на OK Google, което е задействало устройството.



Отговаряйки в блога си на VRT, Google заяви, че споделя записи с експерти, които "разбират нюансите и акцентите" на определени езици, за да направят говорителя си по-точен.



"Това е критична част от процеса на изграждане на речеви технологии", се казва в отговора, запаметяването на записи е изключено по подразбиране, когато хората започнат да използват домашните устройства.



