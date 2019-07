Още снимки: test Financial Times: "Виваком" обявена за продажба, цената й може да стигне €1.2 млрд. Най-голямата българска телекомуникационна компания "Виваком" е обявена за продажба, пише Financial Times. Според информацията операторът може да бъде оценен на около 1.2 млрд. евро, съобщи economic.bg.



Според FT към момента има назначен консултант по продажбата и това е водещата световна фирма за финансово консултиране и управление на активи Lazard. Според информация от трима източници вече са проведени и срещи с потенциални купувачи.



Подготвяната продажба е потвърдена и от Спас Русев, най-големият акционер във "Виваком", пише още изданието. Очакванията на българския бизнесмен са за печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация в размер на 190 млн. евро още в рамките на тази година. Ако нещата се развият така, телекомът би се оказал „най-печелившият независим доставчик на Балканите“.



Оценката от 1.2 млрд. евро на "Виваком" е направен въз основа на неотдавнашни сделки в региона, включително придобиването от PPF Group на източноевропейския бизнес на Telenor за общо 2.8 млрд. евро.



За сравнение, "Виваком" бе придобита преди четири години за 330 млн. евро. „Сега е точният момент (да продаваме)", казва Спас Русев, който притежава 46% от собствеността на "Виваком". Друг голям акционер в телекома е VTB Capital, британското подразделение на руската ВТБ Банка, както и с Delta Capital International на бившия финансов министър на България Милен Велчев и брат му Георги.