Още снимки: test Бионсе, "Цар Лъв", "Spirit" и една нова песен от саундтрака на филма Очакваме с нетърпение 19 юли, защото тогава ще можем да видим новия прочит на анимационната класика "Цар Лъв".



Вълнуваме се да разберем и как ще звучи Нала с гласа на Бионсе, особено след вчера, 10 юли, след като чухме новата, оригинална и вдъхновяваща песен на Бионсе за предстоящата игрална версия на "Цар Лъв".



"Spirit" e и първият сингъл от предстоящия албум The Lion King: The Gift на певицата, с песни, повлияни от филма.



"Това не е просто албум, а кино в звуков вид", споделя Бионсе за The Lion King: The Gift, като допълва, че това е нов начин за разказване на истории.



"Исках да направя нещо повече, отколкото да събера колекция от песни, вдъхновени от филма. Това е смесица от жанрове, повлияни от ритъм енд блус и поп, до хип-хоп и афро-бийт".



Бионсе казва, че всяка песен е написана така, че да даде възможност на всеки да влезе в приключението с въображението си, докато слуша нови съвременни интерпретации.



В неотдавнашно интервю режисьорът на "Цар Лъв" Джон Фавро пък разкри, че Бионсе е написала и изпълнила "Spirit" с огромно вълнение и изцяло в духа на продукцията. За създаването на "Spirit" певицата е работила с Ханс Цимер и Lebo M.



