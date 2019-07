Още снимки: test Шеф на Financial Times: Фалшивите новини се превърнаха в тенденция Мисля, че отговорността към читателите ни е по-голяма отвсякога. Новините в световен мащаб са една много коварна среда. Фалшивите новини и липсата на доверие в медиите по целия свят се превърнаха в тенденция. Financial Times e на пазара от 132 години, отговорността пред нас в този контекст е още по-голяма, защото от нас се очаква да бъдем достоверни, независими, обективни, да използваме авторитетни източници на информация. За нас въпросът с доверието е един от основните в политиката на изданието. Нашите зрители очакват от нас много, предвид ежедневния брой публикации и съдържание, което произвеждаме това е една нелека задача, заяви пред БНТ Джон Ридинг-изпълнителният директор на Financial Times.



Ето и останалата част от интервюто с него:



- Според проучване, направено от уебсайта Campaign Asia, уебсайтът на Financial Тimes е посещаван от близо милион души всеки ден. Продължава да има и традиционалисти, които предпочитат хартиеният носител. Не е ли огромна отговорността посланията Ви да достигат до толкова много хора?



- Работя за Financial Times вече 32 години и все още вярвам във вестника. Спомням си, че когато започнах работа там като журналист технологиите все още не бяха взели превес. Беше само вестникът и все още вярвам в него! Убеден съм, че той е основна и ключова част от нас като медия и това няма да се промени. Факт е, обаче, че сме свидетели на наистина забележителен технологичен подем, с който се стараем да се съобразим. 3/4 от съдържанието ни е дигитално, защото огромна част от нашите читатели предпочитат да се информират чрез мобилния си телефон или лаптоп. Това е един много ефективен и динамичен начин за доставяне на информация. При вестника всичко е малко по-бавно, необходимо е оперативно време за печат, дистрибуцията му също може да ни забави. Това са неща, с които уебсайтът няма проблем. Чрез него можем да достигнем до всяка точка на света на практика, до всеки един човек на планетата, при това съвсем лесно и без особени усилия. Това е движещата сила на израстването. Ето например тази година ние достигнахме до един милион потребители, които плащат за съдържанието ни, което е рекорд в нашата над 100-годишна история. Разбираме това като доказателство, че журналистиката може да бъде конкурентноспособна и може да бъде един добър бизнес.



- Крие ли това рискове? Дигитализацията на съдържание и достъпът до информация на всички до всичко създава ли предпоставки за фалшиви новини?



- Времето, в което работим, е изпълнено с много капани. От една страна може да се появи натиск било той от правителства или пък големи бизнес организации. Това се наблюдава като явление в много държави, натиск върху свободата на словото, свободата на изразяване дори. Фалшивите новини се превърнаха в истински проблем. Фалшивите новини са навсякъде около нас. Пример за това мога да дам и с изборите за президент в САЩ през 2016г., когато фалшивите новини, свързани с предизборната кампания имаше навсякъде. За издание като нас, което достига до толкова хора, отговорността да ги различим от истинските е огромна. Това само по себе си изисква създаването на устойчив бизнес план, в който да се заложат средства за произвеждането на качествено съдържание. По мое мнение фалшивите новини са изключителна заплаха в съвременния свят.



- Има ли решение? Някои правителства предлагат разпространяването на фалшиви новини да се тълкува като престъпление?



- Вярвам, че трябва да има някаква регулация. Проблемът на това е, че това не е просто проблем, а глобален такъв! Това не казус на един регион или държава. Въпросът е, че това е изключително бързо развиваща се среда. Високите технологии, все по-голямото влияние на социалните мрежи, това са неща, с които всяко едно правителство трябва да има предвид. Спомняте си навярно огромния скандал с Cambridge Analitica, проблемите с Facebook. Станахме свидетели на много опити за злоупотреба с лични данни и информация. Това е действителен проблем, който е трудно да бъде законово регулиран. Facebook например се опитва да се справи с това. Наеха служители, които да проверяват факти и информация преди тя да бъде публикувана. Много хора се занимават с това да гарантират истинността на дадено съдържание, но това е изключително трудна задача. Всеки път, когато смяташ, че си проверил всичко, се поява нова информация в Интернет, която отново те връща в началото. Може би е нужно да вникнем по-дълбоко в проблема, да разберем начина, по който се разпространяват фалшивите новини, както и кои организации или хора стоят зад тях.



- Наскоро беше направено проучване за това дали българите умеят да отличават фалшивите новини. Оказа се, че една четвърт от тях не може да направи разлика.



- Именно, това е проблем в глобален мащаб. Фалшивите новини всъщност могат да изглеждат много достоверно.Тук вече не става въпрос само за текст, възможно е създаването и на фалшиви изображения или дори видеа. Преди време имаше експеримент. Президентът Обама говореше, но всъщност таква реч не се е състояла никога. Думите му бяха фалшиви. Беше направено много достоверно, а разликата беше едва доловима. Това несъмнено подкопава доверието в медиите, защото се оказва, че не можеш да вярвам дори на това, което виждаш с очите си. Вярвам, че това вменява дори още повече отговорност на качествените медии, които се ползват с доверие. Те трябва да си осигурят достоверни източници на информация, такива, на които техните слушатели или зрители да могат да се доверят напълно! Устойчивостта на една медия, изградена с времето гарантира това доверие между журналисти и публика. Мисля, че отговорността към читателите ни е по-голяма отвсякога. Новините в световен мащаб са една много коварна среда. 