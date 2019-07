Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, плейофен мач за място в Лига Европа /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Рома

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Емполи

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Бразилия - САЩ , финал

11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: пети 1/8-финал

11:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач за Суперкупата на България /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Мария Сакара - Йохана Конта (Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, Рабат; WTA International - финал и награждаване, повторение)

12:00 BNT 3: Футбол: Холандия - Швеция - полуфинална среща на световното първенство за жени

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Каляри

12:05 Nova Sport: Футбол: Нант - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/

12:50 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)

13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: шести 1/8-финал

13:30 Film Plus: Тенис: София Кенин - Петра Квитова (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

14:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, четвъртфинали, жени

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Ница, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Каляри

14:30 BNT 3: Европейско първенство по баскетбол /жени/: Четвъртфинална среща

14:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, четвъртфинали, мъже, директно

15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: седми 1/8-финал

16:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Славия, плейофен мач реванш за 7-то място в Първа професионална лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Челси, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - СПАЛ

17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: осми 1/8-финал

18:00 BNT 3: Футбол: Финал на световното първенство за жени

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Аталанта

18:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Алисън Риск (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: първи 1/4-финал

19:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 1-ви епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Интер

20:00 Nova Sport: Футбол: Реймс - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Diema Sport: Футбол: Ференцварош - Лудогорец, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Валядолид - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Леганес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: втори 1/4-финал

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория

22:15 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Родъръм Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

22:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Турция - Китай , мач за трето място

22:50 BNT 3: Футбол: Португалия - Швейцария - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 1-ви епизод /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Александра Саснович - Доминика Цибулкова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier Mandatory - повторение)