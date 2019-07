Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Арда, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Каляри

09:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: Финал

09:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Фулъм, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - СПАЛ

11:00 Film Plus: Тенис: Айла Томлянович - Йохана Конта (Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, Рабат; WTA International - I полуфинал, повторение)

11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: пети 1/8-финал

11:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Шахтьор Донецк, международен приятелски мач /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория

12:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, седми ден

12:05 BNT 3: Футбол: Англия - САЩ - полуфинална среща на световното първенство за жени

12:05 Nova Sport: Футбол: Дижон - Монако, мач от френската Лига 1 /п/

12:45 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Алисън Ван Уйтванк (Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, Рабат; WTA International - II полуфинал, повторение)

13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: шести 1/8-финал

14:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Каен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Зенит, международен приятелски мач /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Парма

14:30 Film Plus: Тенис: Йохана Конта - Каролина Плишкова (Internazionali BNL d’Italia, Рим; WTA Premier Mandatory - финал, повторение)

14:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, четвъртфинали, жени, директно

15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: седми 1/8-финал

16:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Етър, първи плейофен мач за 7-то място в Първа професионална лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Лацио

16:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Финали

16:05 Film Plus: Футбол: Ейбар - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: осми 1/8-финал

17:50 Film Plus: Тенис: Каролин Гарсия - Дона Векич (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - финал, повторение)

18:00 BNT 3: Футбол: Испания - Германия - финал на европейското първенство за младежи под 21 г.

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Милан

18:05 Nova Sport: Футбол: Амиен - Лион, мач от френската Лига 1 /п/

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботошани, международен приятелски мач /п/

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Ювентус

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Рен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

21:10 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Футбол: Уеска - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи

22:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

22:50 BNT 3: Европейско първенство по баскетбол /жени/: Финал

23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, финал за Купата на България /п/

