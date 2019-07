Още снимки: test Четвърт от американците не смятат да се пенсионират някога Почти една четвърт от американците планират никога да не се пенсионират, гласи ново проучване, проведено от Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Данните сочат, че 23% от работещите, включително всеки двама от десет на възраст над 50 г., не очакват да спрат да работят. Около друга една четвърт смятат, че ще продължат да работят и след 65-ия си рожден ден.



Според данни на правителството, един от всеки пет души на възраст 65 г. и по-стари са работили или са търсили работа през юни т.г.



При повечето основен фактор са парите. Средната възраст за пенсиониране почти не се е променила в последно време, докато хората вече живеят по-дълго, обяснява Анки Чен от Center for Retirement Research в Бостънския колеж. Така хората живеят по-дълго в пенсионна възраст и някои от тях нямат достатъчни активи и спестявания, които да харчат.



Запитани колко комфортно се чувстват относно пенсионирането си във финансов аспект, 14% от тези под 50 г. и 29% от тези над 50 г. казват, че се чувстват изключително или много добре подготвени. 4 от 10 казват, че са сравнително подготвени, а около една трета - неподготвени.