Кариерите на бъдещето Напредъкът в технологиите и автоматизацията са на път да изпратят много професии в миналото. Най-големият сайт за обяви за работа в света Indeed решава да проучи кои ще са тези, които ще оцелеят или станат по-търсени в бъдещето. Общото между тях е, че са свързани с управление на хора, взимане на решения или творчески професии.



Шеф готвач



Готварски умения, добро небце и креативност - това са качества, които няма как да са присъщи на машина.



Маркетинг, комуникации, дизайн



Критичното мислене не е присъщо на технологиите. Затова и професиите, свързани с преценка и творчество, ще бъдат все по-търсени.



Медицински специалисти



Важното тук е човешкият фактор и добрите комуникационни умения.



Образование



Горните неща важат и за образователния сектор, особено когато става дума за хора, които владеят повече от два езика.



Киберсигурност



Във все по-обвързания в мрежата свят, хората, които да я опазят от злонамерени действия, ще са все по-търсени.



Специалисти по база данни



