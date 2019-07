Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Втори полуфинал

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Ювентус ТВ Ювентус - Сампдория, среща от Италианската Сериа А от 1998г.

09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 bTV Comedy: "Футболен татко" - комедия, спортен, семеен (САЩ, 2005), режисьор Джеси Дилън, в ролите: Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт Уолш и др.

10:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Ювентус ТВ Ювентус - Милан, среща Италианската Сериа А от 1998г.

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Финали

11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: първи 1/8-финал

11:00 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Гарбине Мугуруса (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория

12:05 Nova Sport: Футбол: Гингам - Рен, мач от френската Лига 1 /п/

13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: втори 1/8-финал

13:10 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Йелена Остапенко (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

14:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

14:25 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - финали

14:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Финали

14:35 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Даниел Колинс (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: трети 1/8-финал

15:45 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г.

16:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач за Суперкупата на България /п/

16:05 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 5-и епизод /п/

17:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: четвърти 1/8-финал

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига /п/

17:50 BNT 3: Футбол: Финал на световното първенство за жени пряко предаване от Лион

18:00 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier - финал, повторение)

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Гингам, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: пети 1/8-финал

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи

19:20 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - финал, повторение)

20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/

20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Добре дошъл, Коутиньо", документален филм

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Max Sport 3: Плажен футбол: Европейска лига Португалия - Швейцария

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 51-ви епизод /п/

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: шести 1/8-финал

22:35 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Ювентус

23:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

23:15 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

