Още снимки: test Адел с непознат след раздялата с мъжа си Вечерта на 5 юли певицата Адел бе видяна с друг мъж в лондонския Хайд парк, като двамата се държали за ръце, въпреки многото папараци наоколо. Те дойдоха в кралския парк заради концерт на Селин Дион, твърди The Sun.



Известно е, че 31-годишната певица обяви през април раздялата с мъжа си Саймън Конески. След това звездата значително отслабна, започна да се наслаждава на живота и реши да не зацикля върху проблемите.



Както обаче впоследствие се изясни, тайнственият непознат се оказа не новия бойфренд на звездата, а Пол Дрейтън, мъжът на нейния най-добър приятел Алан Кар. Изпълнителката на хита Hello организира тяхната сватба в дома си в Лос Анджелис през 2018 година.



По този повод Алън се пошегува, че неговата еднополова „половинка” погрешно е била възприета за гадже на Адел. В Twitter той написа: „Новият мъж на Адел е в добра форма”.



В предаването The One Show Алан разкри някои подробности от познанството им с певицата: „Ние я знаехме цяла вечност и когато й казахме, че ще минем под венчило, тя каза: „Мога ли да направя всичко вместо вас?”. По думите на Кар певица обмислила всичко за сватбата – от цветята до менюто. А след тържеството тя завела еднополовите младоженци на концерт на Селин Дион.



„Тя получи съответното разрешение в църква на Лос Анджелис и ни ожени. Тя пя по време на нашия пръв сватбен танц. След това излетяхме в Лас Вегас за концерт на Селин Дион. Това бе най-хубавият ден в моя живот”, разказа комикът.



Впрочем, тези дни стана известно, че Адел е замислила за приятелката си Дженифър Лоурънс празник в чест на предстоящата й сватба с Кук Мароуни. Певицата вече започнала да изпраща покани на гостите. Тя обясни защо се е захванала с такава жар да организира моминското парти на Лоурънс – самата тя обича да се весели и знае как се прави това.



Що се отнася до личния живот, Адел вече е готова да излиза на срещи, както твърдят от нейното обкръжение.



„Влече я към други мъже и този път със Саймън всичко е свършено – няма връщане назад. Тя няма нищо против да излиза на срещи и моли приятелите си да се вглеждат в достойни претенденти. Но засега не възнамерява да се обвърза с нещо сериозно”, твърди източник от обкръжението й. Вечерта на 5 юли певицата Адел бе видяна с друг мъж в лондонския Хайд парк, като двамата се държали за ръце, въпреки многото папараци наоколо. Те дойдоха в кралския парк заради концерт на Селин Дион, твърди The Sun.Известно е, че 31-годишната певица обяви през април раздялата с мъжа си Саймън Конески. След това звездата значително отслабна, започна да се наслаждава на живота и реши да не зацикля върху проблемите.Както обаче впоследствие се изясни, тайнственият непознат се оказа не новия бойфренд на звездата, а Пол Дрейтън, мъжът на нейния най-добър приятел Алан Кар. Изпълнителката на хита Hello организира тяхната сватба в дома си в Лос Анджелис през 2018 година.По този повод Алън се пошегува, че неговата еднополова „половинка” погрешно е била възприета за гадже на Адел. В Twitter той написа: „Новият мъж на Адел е в добра форма”.В предаването The One Show Алан разкри някои подробности от познанството им с певицата: „Ние я знаехме цяла вечност и когато й казахме, че ще минем под венчило, тя каза: „Мога ли да направя всичко вместо вас?”. По думите на Кар певица обмислила всичко за сватбата – от цветята до менюто. А след тържеството тя завела еднополовите младоженци на концерт на Селин Дион.„Тя получи съответното разрешение в църква на Лос Анджелис и ни ожени. Тя пя по време на нашия пръв сватбен танц. След това излетяхме в Лас Вегас за концерт на Селин Дион. Това бе най-хубавият ден в моя живот”, разказа комикът.Впрочем, тези дни стана известно, че Адел е замислила за приятелката си Дженифър Лоурънс празник в чест на предстоящата й сватба с Кук Мароуни. Певицата вече започнала да изпраща покани на гостите. Тя обясни защо се е захванала с такава жар да организира моминското парти на Лоурънс – самата тя обича да се весели и знае как се прави това.Що се отнася до личния живот, Адел вече е готова да излиза на срещи, както твърдят от нейното обкръжение.„Влече я към други мъже и този път със Саймън всичко е свършено – няма връщане назад. Тя няма нищо против да излиза на срещи и моли приятелите си да се вглеждат в достойни претенденти. Но засега не възнамерява да се обвърза с нещо сериозно”, твърди източник от обкръжението й. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели