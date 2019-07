Още снимки: test Седемте правила на къмпингуването Leave No Trace (буквално "без да оставяме следа" от английски) е движение, създадено преди доста години, което обобщава принципите, които всеки съзнателен човек трябва да спазва докато е сред природата. Макар почти всички те да са съвсем логични, често забравяме някои от тях.



Планиране и подготовка



Когато отиваме на къмпинг или преход в дивото, е добре предварително да сме се информирали за терена, опасностите, както и за прогнозата за времето. Правилната екипировка и организация може не само да ни спести много проблеми, но и да намали отпечатъка, който оставяме в природата.



Лагеруване на твърди повърхности



Такива са установените места за къмпингуване, скалите, песъкливите терени или тези със суха трева. Както казват от Leave No Trace: "Подходящото място за палатка съществува, не е нужно ние да го правим". Правилото за лагеруване край водни басейни е да сме поне на 70 метра от тях.



Събиране на отпадъците



Всеки отпадък, който създадем по време на престоя си сред природата, трябва да бъде събран и изхвърлен на подходящо място, включително и органичният. Правилото за ходене по голяма нужда е да изкопаем дупка, която да запълним с пръст, след като сме приключили.



Оставяме всичко, което сме намерили



Красив камък, екзотично цвете - щом на нас ни харесват, значи ще се харесат и на някой друг. Затова начинът да ги запазим е, като ги снимаме, а не да ги отнесем у дома. Изработването на структури, копаенето на канали или създаването на диги не е препоръчително.



Внимаваме с огъня



Винаги е за предпочитане да ползваме готови огнища или да носим преносимо такова, вместо да палим огън където ни падне.



Пазим дивите животни



Трябва да ги наблюдаваме без да ги безпокоим и в никакъв случай не трябва да им оставяме от нашата храна. Кучетата е добре да останат у дома, ако къмпингуваме в район с диви животни. Въпросните райони трябва да бъдат избягвани, когато животните са в размножителен период.



Съобразяваме се с останалите



