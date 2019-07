Още снимки: test Непознатите братя милиардери, които управляват Chanel Ален и Джерард Вертхаймер са съсобственици на луксозната марка Chanel и са сред десетте най-заможни граждани на Франция. Тяхното богатство, макар и до голяма степен наследено, се е натрупано в резултат на бизнес сделки и придобивания в областта на винарството и конете.



Братята милиардери пазят личния си живот далеч от публичното пространство, като не дават интервюта и не се знае много за тяхното богатство, компании, семейство, връзки и хобита. Те живеят доста охолно, но заобиколени единствено с много близки хора. Известни са като "най-тихите милиардери в модата", разказва Business Insider.



Общото състояние и на двамата се равнява на 30 милиарда долара, с което те се нареждат сред най-богатите хора в света.



Ален, който е на 70 години и Джерард - на 67, започват историята си, след като техният дядо придобива империята Chanel, на която днес и двамата са собственици.



Фречман Пиер Вертхаймер и брат му Пол сключват сделка с Коко Шанел през 1924 година, с която основават Sociate des Parfumes Chanel за продажба на парфюми и козметични продукти.



Тогава Шанел вижда възможност чрез сделката да започне да продава своя отличителен знак - парфюма Chanel №5.



Преди 1924 година ароматът е бил достъпен за специални клиенти във фирмените бутици в Париж.



През 1941 година по време на Втората световна война Шанел се опитва да спечели изцяло контрола от Пиер Вертхаймер, използвайки закона, който не позволява евреи да притежават собствен бизнес тогава. Тя обаче не успява и Вертхаймер продълават да управляват над 50% от модната къща.



Пиер придобива целия контрол над Chanel през 1954 година, а Коко Шанел умира 17 години по-късно.



Ален и Джерард стават съсобственици на Chanel през 1996 година, след като техният баща Джакс Вертхаймер, син на Пиер, умира.



Ален става президент на модната компания, а Джерард оглавява отдела за наблюдение, работейки от дома си в Женева. Те са третото поколение, което ръководи компания със 110-годишна история.



През 1973 година Ален убеждава борда на директорите да му се довери и да му позволи да поеме Chanel.



"Ние сме много дискретно семейство и никога не говорим. Става въпрос за Коко Шанел, Карл Лагерфелд, за всеки, който е работел и творил в Chanel. Не става въпрос за Вертхаймер", казва Джерард за The New York Times през 2002 година.



През 1983 година братята назначават Карл Лагерфелд за творчески директор на Chanel, като се смята, че неговата работа е измъкнала компанията от финансов крах.



Ако Вертхаймер посетят модно шоу на марката, то е по изключение и сядат на третия или четвъртия ред. Те никога не са присъствали на откриване на някой от обектите на Chanel и не са коментирали публично бизнеса си.



Преди 2018 година Chanel никога не е съобщавала информация за продажбите си, но тогава за първи път от 108 години излиза с данни за общите продажби през 2017 година, равняващи се на 9,62 милиарда.



Тъй като братята са на 70 години, все още не е ясно кой ще поеме бизнеса, когато те се оттеглят. Той обаче не е единствения източник на приходи за фамилията.



Дядото на настоящите собственици на Chanel e имал страст към конете. Именно на конни надбягвания Пиер среща Коко Шанел. Ален и Джерард наследяват и безнеса за конни състезания и развъждане на благородни породи коне - Wertheimer et Frere.



През 1995 година те имат 200 коня в четирите си имения в Шантили, Калифорния, Кентъки и Нормандия. Кралица Елизабет II посвещава на братята една от победите си в конни надбягвания.



Заедно с конете и модата, братята инвестират и сериозни суми в бизнеса с вино. През 1994 година милиардерите купуват винарската изба Chateau Rauzan-Segla. А през 2015 година се сдобиват с винарната St. Supery в долината Напа в Калифорния.



/money.bg