Спортът по телевизията днес

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Сърбия - България

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач за Суперкупата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Аталанта

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:15 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - семеен филм с уч. на Кевин Зегерс, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс, Чилтън Крейн, Мартин Фереро и др.

10:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Астън Вила, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - СПАЛ

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Първи полуфинал

10:50 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, пети ден

11:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: първи 1/2-финал

11:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Доминика Цибулкова (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Торино

12:05 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/

12:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, шести ден, директно

13:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: втори 1/2-финал

13:10 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Маргарита Гаспарян (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Лион, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Верея, мач от Първа професионална лига /п/

14:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Втори полуфинал

14:35 Film Plus: Тенис: Леся Цуренко - Анджелик Кербер (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: първи 1/8-финал

16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 51-ви епизод /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: втори 1/8-финал

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале Роджър Федерер - Давид Гофен, финал

18:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

18:00 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - София Кенин (Mallorka Open, Майорка; WTA International - финал, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Ница, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "От Лигата към Уембли", документален филм

19:00 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: трети 1/8-финал

20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Каляри

20:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - финали

21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: четвърти 1/8-финал

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Емполи

23:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Първи полуфинал

23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

23:15 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Астън Вила, мач от Чемпиъншип /п/

