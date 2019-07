Още снимки: test Джеръми Кларксън и 10-те най-интересни коли, които притежава Винаги сме се вълнували какви модели имат в гаражите си хора, които работят с автомобили и, съответно, разбират от тях. Пилоти от Формула 1, колекционери, актьори и... Джеръми Кларксън, разбира се.



Както знаем, забавният британец напусна предаването Top Gear, защото удари член от екипа. Сега се изявява като водещ на друга продукция - The Grand Tour. Но Кларксън е известен най-вече с критичните си, а понякога и нецензурни изказвания за всякакви автомобили, без значение от марката, модела или цената.



Самият той притежава немалко коли, а някои от тях са доста, да кажем, противоречиви. Затова и надникваме в гаража му, за да видим кои са десетте най-интересни, които радват или са радвали устатия Кларксън.



Alfa Romeo GTV6



Неведнъж Джеръми Кларксън се е шегувал, че е истинско събитие, ако модел на Alfa Romeo работи безпроблемно. Също той обаче е казвал, че не е възможно да наречеш себе си автомобилен фен, ако не си притежавал поне една Alfa.



Това е същата кола, която Кларксън кара в третия сезон на The Grand Tour по време на едно пътешествие в Шотландия. Той толкова харесва автомобила, че го купува и го прибира на сигурно място.



Aston Martin Virage



На заклетите фенове е ясно, че Джеръми Кларксън обожава Grand Tour (GT) автомобили, които (най-просто казано) представляват бързи, красиви купета с две врати, но с достатъчно голям багажник и интериор, които ги правят идеални за дълги пътувания. Virage определено е един от тях.



Този модел е по-голям от Vantage и от DB9, което го прави перфектен за не особено атлетичната фигура на Кларксън. Огромният V12 двигател под предния капак е просто бонус.



BMW M3 CSL



"Ултимативното определение за BMW". Това са думи на същият този човек, с които той описва легендарното M3 CSL. Британецът кара тази кола на остров Ман, където няма ограничение на скоростта. Това със сигурност е помогнало за зараждането на любовта между двамата, но със сигурност не е единствената причина Кларксън да добави този автомобил в колекцията си.



Ferrari F355



Няма как една автомобилна колекция да се размине с поне едно червено Ferrari. Водещият на The Grand Tour харесва F355 толкова много, след като го тества в Top Gear, че решава да си купи едно.



Впоследствие споделя, че не е особено щастлив от досадния покрив, който се демонтира и трябва да се съхранява някъде, а когато завали, обикновено не ти е под ръка. Но какво пък, това все пак е червено Ferrari. Освен това полицаите го спирали често, докато го управлява. Сигурно за автограф.



Ford Escort RS Cosworth



Мокър сън за хиляди деца от началото на 90-те, Ford Escort Cosworth е мощен, агресивен, роден от рали спорта хечбек със задвижване на четирите колела. Ако някой има самочувствието да се нарече добър шофьор, нека се пробва с един от тези... Разбираме защо Кларксън се е сдобил с тази модерна класика.



Ford GT



В интерес на истината, тази кола вече не е собственост на Кларксън, но е една от любимите му. Той я купува, защото е една от детските му мечти, но впоследствие признава, че човек не трябва да кара мечтите си.



След известно време употреба, той осъзнава, че Ford GT е твърде широка за английските улици, твърде жадна за гориво, а и твърде проблемна, поне що се касае до електрическата инсталация. В крайна сметка я продава.



McLaren 675LT



Скоро след старта на новото му предаване, Кларксън се сдобива с чисто нов McLaren 675L, който съчетава безкомпромисната динамика на любимия му McLaren P1 с практичността на "ежедневния" автомобил. Или поне на хартия.



Mercedes CLK 63 AMG Black Series



Това е може би най-коментираният от самия него личен автомобил на Кларксън. Той обожава своя налудничав спортен Mercedes, който има потенциала да изпари комплект гуми за нула време.



За съжаление, продава и тази кола, а същия ден пуска туийт, който гласи: "Днес е тъжен ден. Току що продадох моето AMG." Защо го е продал, ако толкова го е обичал, остава мистерия.



Volkswagen Golf GTI



Кларксън обявява, че си е купил Golf GTI веднага след разразяването на скандала "Дизелгейт" през 2015 г., в който основна роля имаше именно Volkswagen.



В типичния си стил, той написва в Туитър: "Много съм щастлив с новия си автомобил." Сякаш напук на всички, той обяви, че харесва своя "горещ" хечбек с четири врати и над 200 к.с. мощност.



Volvo XC90



Говори се, че Джеръми Кларксън е притежавал няколко различни Volvo XC90 през годините. Той признава, че е фен на шведския SUV модел, след като прави ревю на второто поколение на кросоувъра.



Имайки предвид, че сега на пазара е последното поколение на модела, Кларксън едва ли ще се сдържи и ще си купи и него.