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Спортът по телевизията днес

05.07.2019 08.10

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига
08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Франция - Италия
08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Царско село, мач от Втора професионална лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Лацио
10:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Бразилия
10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус
10:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 5-и епизод /п/
11:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, четвърти ден
11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Уганда - Египет
12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Добре дошъл, Коутиньо", документален филм
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Фулъм, мач от английската Висша лига /п/
12:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Лил, мач от френската Лига 1 /п/
12:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале Роджър Федерер - Давид Гофен, финал
12:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, пети ден, директно
13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бенин - Камерун
14:00 Nova Sport: Футбол: Амиен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига /п/
14:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Китай - Италия
15:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: първи 1/2-финал /п./
15:00 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г.
16:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/
17:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: втори 1/2-финал /п./
18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач за Суперкупата на България /п/
18:05 Nova Sport: Футбол: Нант - Рен, мач от френската Лига 1 /п/
19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: първи 1/8-финал
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
20:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига /п/
20:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Монако, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Парма
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/
22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: втори 1/8-финал
22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Бразилия
22:15 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи
22:15 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/
23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига /п/
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

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