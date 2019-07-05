Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Франция - Италия

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Царско село, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Лацио

10:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Бразилия

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус

10:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 5-и епизод /п/

11:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, четвърти ден

11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Уганда - Египет

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Добре дошъл, Коутиньо", документален филм

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Фулъм, мач от английската Висша лига /п/

12:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Лил, мач от френската Лига 1 /п/

12:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале Роджър Федерер - Давид Гофен, финал

12:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, пети ден, директно

13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бенин - Камерун

14:00 Nova Sport: Футбол: Амиен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

14:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Китай - Италия

15:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: първи 1/2-финал /п./

15:00 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г.

16:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/

17:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: втори 1/2-финал /п./

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач за Суперкупата на България /п/

18:05 Nova Sport: Футбол: Нант - Рен, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: първи 1/8-финал

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

20:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Монако, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Парма

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: втори 1/8-финал

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Бразилия

22:15 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи

22:15 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/ 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Франция - Италия08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Царско село, мач от Втора професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Лацио10:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Бразилия10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус10:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 5-и епизод /п/11:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, четвърти ден11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Уганда - Египет12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Добре дошъл, Коутиньо", документален филм12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Фулъм, мач от английската Висша лига /п/12:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Лил, мач от френската Лига 1 /п/12:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале Роджър Федерер - Давид Гофен, финал12:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, пети ден, директно13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бенин - Камерун14:00 Nova Sport: Футбол: Амиен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига /п/14:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Китай - Италия15:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: първи 1/2-финал /п./15:00 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г.16:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/17:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: втори 1/2-финал /п./18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач за Суперкупата на България /п/18:05 Nova Sport: Футбол: Нант - Рен, мач от френската Лига 1 /п/19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: първи 1/8-финал19:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/20:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига /п/20:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Монако, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Парма21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: втори 1/8-финал22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Бразилия22:15 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи22:15 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/ Днес+ Запази и Сподели



