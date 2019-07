Още снимки: test Оформя ли се нов балон при bitcoin? 9000... 10000... 11000.... Психологическите граници при биткойна падаха по-лесно от кегли през последните седмици. И това отново направи темата криптовалутите много гореща.



Всъщност, биткойнът е най-печелившия актив от началото на годината, като е поскъпнал над три пъти за този период. А за това - колко гореща тема е отново, свидетелства факта, че търсенията за "биткойн" изпревариха тези за "Ким Кардашиян" и "кралската сватба"!



Инвеститорите някак си бързо забравиха срива на дигиталните монети от 2018-та година. И по медиите отново започнаха да излизат така наречените "експерти по криптовалути", които се бяха скрили през последните близо две години.



Но дали психологията "този път е различно" и FOMO-ефекта (страхът да не се изтърве нещо голямо) няма отново да свърши, като предния път?



Сега ще потърся малко прилики с периода, който вече официално е признат за балон и последван от неговото пукане - случилото през 2017 и 2018-та година.



Но преди това малко теория... Какво е балон и какви са признаците за него? И налице ли са тези признаци при случващото се с биткойна в момента?



Експоненциално поскъпване



Може би един от най-явните симптоми за балон при един клас активи е експоненциалното му поскъпване. При биткойна все още липсва потвърждение, въпреки, че криптовалутата поскъпна близо 3 пъти от началото на годината. За справка биткойнът повиши стойността си близо 20 пъти през 2017-та година, преди да станем свидетели на срива в цените му. Голяма част от ръста на биткойна обаче, се случи през последния месец. А това не е особено добре.



Шансовете биткойнът да се срине през следващите месеци са над 80%, според изследване на "Bubbles for Fama", което се появи по-рано тази година в Journal of Financial Economics. Неговите автори са Робин Гринууд, професор по финанси и банково дело в Harvard Business School и експертът по поведенчески финанси и финансова стабилност - Андрей Шлейфер.



Изследователите от Харвард установяват, че когато пробегът на един актив надхвърли определени прагове, шансовете нарастват значително за последваща катастрофа, за каквато се говори при спад от 40% в рамките на две години.



Шансовете за такова връщане стават 50%, в случай, че един актив поскъпне със 100% или повече за период от две години. Когато увеличението на цената стане поне 150%, вероятността за катастрофа се покачва до 80%.



Медийното внимание достига пик



Биткойнът е в полезрението на медиите, историите за забогатяване отново започват да валят. Все още обаче не сме достигнали пика по подобие на 2017-та година, когато всяка втора новина бе свързана с криптовалутите.



Една от характеристиките на балоните е повсеместното внимание към тях. Манията този път обаче е по-малка. Не е както през 2017-та, когато навсякъде ни заливаха данни за рекордното поскъпване на крипотвалутата, истории за забогатели хора, колко милиона щяхме да сме изкарали, ако си бяхме купили биткойни и т.н. Определено и по този показател все още не сме видели "пълна параноя".



Няма логично обяснение за цената на биткойна



Друга типична характеристика на балоните е, че цената на актива се повишава до нива, при които липсват логични обяснения за оценката им. Ситуацията при криптовалутата се усложнява допълнително от това, че тя няма вътрешна стойност, не се подава на въздействие, а цената й се определя почти изцяло от търсенето и предлагането.



Хората, които купуват биткойн, често дори не могат да разберат как точно функционират дигиталните монети, какво е реалното им приложение и за какво могат да ги използват. Много от тях обаче, отново са убедени, че валутата ще продължи да поскъпва и ще дават примери колко пари са изкарали от нея.



Добрата новина е, че след наскорошния срив, все още много от крипто-маниаците помнят и лошите периоди. Лошата е - че инвеститорите имат склонност бързо да забравят и да се фокусират само върху хубавите неща.



Иначе, обясненията защо е поскъпнал биткойна, от рода на - защото Facebook пуска своя собствена криптовалута, определено не звучат особено обосновани и правдоподобни. Много експерти признават, че нямат логично обяснение зад силното и рязко поскъпване на биткойна, факт, който определено трябва да тревожи сериозно инвеститорите.



Появяват се нови теории защо биткойнът ще продължи да поскъпва



Когато това започне да се случва, трябва да е сериозен сигнал да "бягате" от пазара на дигитални валути. Когато анализаторите, които преди известно време са обяснявали, че няма логични причини за поскъпването на криптовалутите, започнат да обясняват убедено защо те ще продължат да правят това, дори с още по-ускорени темпове, това може да е поредния "червен флаг" за сектора.



Всички потенциални участници са влезли в актива



Основните характеристики на един финансов балон, освен експоненциалното поскъпване на актива е неговата масовост. Тоест до балон се стига, когато всички на пазара са си купили от актива.



Тук няма потвърждение за балонизиране, защото може да се каже, че след голямото поевтиняване масовите инвеститори се пренасочиха към други активи, а след бързото поскъпване, все още нямаха достатъчно време да влязат в криптовалути.



Предвид на факта, че дори и старите криптоманиация все още са "недоинвестирани" в криптовалути, както и ограничения потенциал за предлагане на биткойн - от едва 21 милиона, балонът все още може да не е надут.



Всички потенциални участници са убедени, че биткойнът ще продължи да поскъпва



Друга отличителна черта на балоните е, че обикновено при техния пик всички очакват актива, в който са инвестирали да продължи да поскъпва. А момента определено не е такъв за биткойна.



Да, има експерти, които говорят за 20 000, или за 50 000 долара, но първо - те не са толкова масово и второ - срещу тях има сериозен отпор от анализатори, които предупреждават, че биткойна може да свърши, като предния път.



В обобщение, силното поскъпване на биткойна, определено може да се каже, че създава предпоставки за бърз и рязък срив по подобие на този наблюдаван в края на юни. Но определено все още сме далеч от ситуацията на масова истерия, каквото видяхме през 2017-та година, необходима, за да видим балонизирането на криптовалутите и последвалото изпихване на балона.



*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на биткойн, или други дигитални валути

Тодор Минчев, 9000... 10000... 11000.... Психологическите граници при биткойна падаха по-лесно от кегли през последните седмици. И това отново направи темата криптовалутите много гореща.Всъщност, биткойнът е най-печелившия актив от началото на годината, като е поскъпнал над три пъти за този период. А за това - колко гореща тема е отново, свидетелства факта, че търсенията за "биткойн" изпревариха тези за "Ким Кардашиян" и "кралската сватба"!Инвеститорите някак си бързо забравиха срива на дигиталните монети от 2018-та година. И по медиите отново започнаха да излизат така наречените "експерти по криптовалути", които се бяха скрили през последните близо две години.Но дали психологията "този път е различно" и FOMO-ефекта (страхът да не се изтърве нещо голямо) няма отново да свърши, като предния път?Сега ще потърся малко прилики с периода, който вече официално е признат за балон и последван от неговото пукане - случилото през 2017 и 2018-та година.Но преди това малко теория... Какво е балон и какви са признаците за него? И налице ли са тези признаци при случващото се с биткойна в момента?Експоненциално поскъпванеМоже би един от най-явните симптоми за балон при един клас активи е експоненциалното му поскъпване. При биткойна все още липсва потвърждение, въпреки, че криптовалутата поскъпна близо 3 пъти от началото на годината. За справка биткойнът повиши стойността си близо 20 пъти през 2017-та година, преди да станем свидетели на срива в цените му. Голяма част от ръста на биткойна обаче, се случи през последния месец. А това не е особено добре.Шансовете биткойнът да се срине през следващите месеци са над 80%, според изследване на "Bubbles for Fama", което се появи по-рано тази година в Journal of Financial Economics. Неговите автори са Робин Гринууд, професор по финанси и банково дело в Harvard Business School и експертът по поведенчески финанси и финансова стабилност - Андрей Шлейфер.Изследователите от Харвард установяват, че когато пробегът на един актив надхвърли определени прагове, шансовете нарастват значително за последваща катастрофа, за каквато се говори при спад от 40% в рамките на две години.Шансовете за такова връщане стават 50%, в случай, че един актив поскъпне със 100% или повече за период от две години. Когато увеличението на цената стане поне 150%, вероятността за катастрофа се покачва до 80%.Медийното внимание достига пикБиткойнът е в полезрението на медиите, историите за забогатяване отново започват да валят. Все още обаче не сме достигнали пика по подобие на 2017-та година, когато всяка втора новина бе свързана с криптовалутите.Една от характеристиките на балоните е повсеместното внимание към тях. Манията този път обаче е по-малка. Не е както през 2017-та, когато навсякъде ни заливаха данни за рекордното поскъпване на крипотвалутата, истории за забогатели хора, колко милиона щяхме да сме изкарали, ако си бяхме купили биткойни и т.н. Определено и по този показател все още не сме видели "пълна параноя".Няма логично обяснение за цената на биткойнаДруга типична характеристика на балоните е, че цената на актива се повишава до нива, при които липсват логични обяснения за оценката им. Ситуацията при криптовалутата се усложнява допълнително от това, че тя няма вътрешна стойност, не се подава на въздействие, а цената й се определя почти изцяло от търсенето и предлагането.Хората, които купуват биткойн, често дори не могат да разберат как точно функционират дигиталните монети, какво е реалното им приложение и за какво могат да ги използват. Много от тях обаче, отново са убедени, че валутата ще продължи да поскъпва и ще дават примери колко пари са изкарали от нея.Добрата новина е, че след наскорошния срив, все още много от крипто-маниаците помнят и лошите периоди. Лошата е - че инвеститорите имат склонност бързо да забравят и да се фокусират само върху хубавите неща.Иначе, обясненията защо е поскъпнал биткойна, от рода на - защото Facebook пуска своя собствена криптовалута, определено не звучат особено обосновани и правдоподобни. Много експерти признават, че нямат логично обяснение зад силното и рязко поскъпване на биткойна, факт, който определено трябва да тревожи сериозно инвеститорите.Появяват се нови теории защо биткойнът ще продължи да поскъпваКогато това започне да се случва, трябва да е сериозен сигнал да "бягате" от пазара на дигитални валути. Когато анализаторите, които преди известно време са обяснявали, че няма логични причини за поскъпването на криптовалутите, започнат да обясняват убедено защо те ще продължат да правят това, дори с още по-ускорени темпове, това може да е поредния "червен флаг" за сектора.Всички потенциални участници са влезли в активаОсновните характеристики на един финансов балон, освен експоненциалното поскъпване на актива е неговата масовост. Тоест до балон се стига, когато всички на пазара са си купили от актива.Тук няма потвърждение за балонизиране, защото може да се каже, че след голямото поевтиняване масовите инвеститори се пренасочиха към други активи, а след бързото поскъпване, все още нямаха достатъчно време да влязат в криптовалути.Предвид на факта, че дори и старите криптоманиация все още са "недоинвестирани" в криптовалути, както и ограничения потенциал за предлагане на биткойн - от едва 21 милиона, балонът все още може да не е надут.Всички потенциални участници са убедени, че биткойнът ще продължи да поскъпваДруга отличителна черта на балоните е, че обикновено при техния пик всички очакват актива, в който са инвестирали да продължи да поскъпва. А момента определено не е такъв за биткойна.Да, има експерти, които говорят за 20 000, или за 50 000 долара, но първо - те не са толкова масово и второ - срещу тях има сериозен отпор от анализатори, които предупреждават, че биткойна може да свърши, като предния път.В обобщение, силното поскъпване на биткойна, определено може да се каже, че създава предпоставки за бърз и рязък срив по подобие на този наблюдаван в края на юни. Но определено все още сме далеч от ситуацията на масова истерия, каквото видяхме през 2017-та година, необходима, за да видим балонизирането на криптовалутите и последвалото изпихване на балона.*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на биткойн, или други дигитални валутиТодор Минчев, money.bg Днес+ Запази и Сподели