Още снимки: test Без ток днес във Варна ще са... В няколко района във Варна ще има прекъсвания на електроподаването, днес – 4 юли. Причината е обслужване и неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от ЕРП-Север.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. „Ангел Георгиев“ 15, ул. „Велико Христов“ от №14 до № 29, ул. „Г. Бенковски“ от № 33 до № 51, ул. „Георги Живков“ от № 22 до № 32, ул. „Панайот Волов“ от № 11 до № 32, ул. „Парижка комуна“ от № 14 до № 18, ул. „Сава Доброплодни“ от № 13 до № 30.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. „Вл. Варненчик“, бул. „Съборни“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Г. Бенковски“



- от 08:30 ч. до 16:30 ч., кв. Виница, ул. „Ангел Главчев“, ул. „Георги Василев“, ул. „Ламбо Пасков“, ул. „Панайот Василев“, м-ст Дели Сава, ул. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „Св. Теодор Стратилат“, ул. „Светослав Обретенов“, ул. „Стоян Бацов“, ул. „Цар Борис III“ В няколко района във Варна ще има прекъсвания на електроподаването, днес – 4 юли. Причината е обслужване и неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от ЕРП-Север.- от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. „Ангел Георгиев“ 15, ул. „Велико Христов“ от №14 до № 29, ул. „Г. Бенковски“ от № 33 до № 51, ул. „Георги Живков“ от № 22 до № 32, ул. „Панайот Волов“ от № 11 до № 32, ул. „Парижка комуна“ от № 14 до № 18, ул. „Сава Доброплодни“ от № 13 до № 30.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. „Вл. Варненчик“, бул. „Съборни“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Г. Бенковски“- от 08:30 ч. до 16:30 ч., кв. Виница, ул. „Ангел Главчев“, ул. „Георги Василев“, ул. „Ламбо Пасков“, ул. „Панайот Василев“, м-ст Дели Сава, ул. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „Св. Теодор Стратилат“, ул. „Светослав Обретенов“, ул. „Стоян Бацов“, ул. „Цар Борис III“ Днес+ Запази и Сподели



