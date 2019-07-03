Спортът по телевизията днес
03.07.2019 08.24
08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига
08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Иран - САЩ
08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Манчестър Юнайтед - легенди - Байерн Мюнхен- легенди , приятелска среща
10:00 bTV Comedy: "Футболен татко" - комедия, спортен, семеен (САЩ, 2005), режисьор Джеси Дилън, в ролите: Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт Уолш и др.
10:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Полша
10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Сампдория
11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Гвинея Бисау - Гана
11:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, втори ден
12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Тейлър Фриц - Сам Куери, финал
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи
12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Монако, мач от френската Лига 1 /п/
12:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, трети ден, директно
13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Ангола - Мали
13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/
14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ
14:15 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени
14:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Китай - Турция
15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бенин - Камерун
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус
17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мавритания - Тунис
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига /п/
18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Фиорентина
18:05 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лион, мач от френската Лига 1 /п/
19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 51-ви епизод
20:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
20:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: първи 1/2-финал
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/
20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Интер
20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Нант, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач за Суперкупата на България, директно
21:50 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени пряко предаване от Лион
22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Полша
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/
22:00 Max Sport 3: Футбол: Ювентус ТВ Ювентус - Милан, среща Италианската Сериа А от 1998г.
22:15 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/
22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
23:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 51-ви епизод /п/
23:50 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени
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