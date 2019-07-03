Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Иран - САЩ

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Манчестър Юнайтед - легенди - Байерн Мюнхен- легенди , приятелска среща

10:00 bTV Comedy: "Футболен татко" - комедия, спортен, семеен (САЩ, 2005), режисьор Джеси Дилън, в ролите: Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт Уолш и др.

10:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Полша

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Сампдория

11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Гвинея Бисау - Гана

11:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, втори ден

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Тейлър Фриц - Сам Куери, финал

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Монако, мач от френската Лига 1 /п/

12:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, трети ден, директно

13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Ангола - Мали

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ

14:15 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени

14:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Китай - Турция

15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бенин - Камерун

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус

17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мавритания - Тунис

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Фиорентина

18:05 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лион, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 51-ви епизод

20:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: първи 1/2-финал

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Интер

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Нант, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач за Суперкупата на България, директно

21:50 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени пряко предаване от Лион

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Полша

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Ювентус ТВ Ювентус - Милан, среща Италианската Сериа А от 1998г.

22:15 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 51-ви епизод /п/

23:50 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Иран - САЩ08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Манчестър Юнайтед - легенди - Байерн Мюнхен- легенди , приятелска среща10:00 bTV Comedy: "Футболен татко" - комедия, спортен, семеен (САЩ, 2005), режисьор Джеси Дилън, в ролите: Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт Уолш и др.10:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Полша10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Сампдория11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Гвинея Бисау - Гана11:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, втори ден12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Тейлър Фриц - Сам Куери, финал12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Монако, мач от френската Лига 1 /п/12:55 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, трети ден, директно13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Ангола - Мали13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ14:15 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени14:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Китай - Турция15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бенин - Камерун15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/16:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мавритания - Тунис17:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига /п/18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Фиорентина18:05 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лион, мач от френската Лига 1 /п/19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 51-ви епизод20:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно20:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: първи 1/2-финал20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Интер20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Нант, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач за Суперкупата на България, директно21:50 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени пряко предаване от Лион22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Полша22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/22:00 Max Sport 3: Футбол: Ювентус ТВ Ювентус - Милан, среща Италианската Сериа А от 1998г.22:15 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно23:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 51-ви епизод /п/23:50 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени Днес+ Запази и Сподели



