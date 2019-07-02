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Двама се биха в Добричко, единият е със счупена челюст

02.07.2019 17.02

Жител на село Кремена е с фрактура на челюстта след скандал с последвал побой – съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. Съобщението е получено в полицията на 1 юли, около 23,40 ч., от жител на село Ловчанци. Той съобщил за скандал и нанесен побой на лице от село Кремена в село Ловчанци.

Потърпевшият със собствен транспорт е посетил спешен кабинет в добричката болница. След извършен преглед е установено, че той има счупена долна челюст, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. /24chasa.bg

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