Двама се биха в Добричко, единият е със счупена челюст
02.07.2019 17.02
Жител на село Кремена е с фрактура на челюстта след скандал с последвал побой – съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. Съобщението е получено в полицията на 1 юли, около 23,40 ч., от жител на село Ловчанци. Той съобщил за скандал и нанесен побой на лице от село Кремена в село Ловчанци.
Потърпевшият със собствен транспорт е посетил спешен кабинет в добричката болница. След извършен преглед е установено, че той има счупена долна челюст, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.
/24chasa.bg
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