Още снимки: test Двама се биха в Добричко, единият е със счупена челюст Жител на село Кремена е с фрактура на челюстта след скандал с последвал побой – съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. Съобщението е получено в полицията на 1 юли, около 23,40 ч., от жител на село Ловчанци. Той съобщил за скандал и нанесен побой на лице от село Кремена в село Ловчанци.



Потърпевшият със собствен транспорт е посетил спешен кабинет в добричката болница. След извършен преглед е установено, че той има счупена долна челюст, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Жител на село Кремена е с фрактура на челюстта след скандал с последвал побой – съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. Съобщението е получено в полицията на 1 юли, около 23,40 ч., от жител на село Ловчанци. Той съобщил за скандал и нанесен побой на лице от село Кремена в село Ловчанци.Потърпевшият със собствен транспорт е посетил спешен кабинет в добричката болница. След извършен преглед е установено, че той има счупена долна челюст, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели



