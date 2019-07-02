Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Иран

08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ

10:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже САЩ - Сърбия

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи

11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Мароко

11:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, първи ден

12:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Болоня

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Рен, мач от френската Лига 1 /п/

13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Кения - Сенегал

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/

13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, втори ден, директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Каен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Милан

15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 50-и епизод /п/

15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Намибия - Кот Д`Ивоар

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

15:10 BNT 3: Футбол: Среща от четвъртфиналите на световното първенство за жени

16:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Каляри

17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Танзания - Алжир

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус

18:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Реймс, мач от френската Лига 1 /п/

18:20 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Гвинея Бисау - Гана

19:20 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал

19:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач, директно

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Манчестър Юнайтед - легенди - Байерн Мюнхен- легенди , приятелска среща

20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига /п/

21:50 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени пряко предаване от Лион

22:00 TV+: Футбол: Футбол: Райо Валекано - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Ангола - Мали

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Сърбия - България

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Ювентус ТВ Ювентус - Сампдория, среща от Италианската Сериа А от 1998г.

22:15 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/

23:45 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/

23:50 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г. 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Иран08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ10:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже САЩ - Сърбия10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Мароко11:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, първи ден12:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Болоня12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Рен, мач от френската Лига 1 /п/13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Кения - Сенегал13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, втори ден, директно14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Каен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Милан15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 50-и епизод /п/15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Намибия - Кот Д`Ивоар15:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/15:10 BNT 3: Футбол: Среща от четвъртфиналите на световното първенство за жени16:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Каляри17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Танзания - Алжир17:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус18:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Реймс, мач от френската Лига 1 /п/18:20 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете19:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Гвинея Бисау - Гана19:20 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал19:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач, директно20:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/20:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Манчестър Юнайтед - легенди - Байерн Мюнхен- легенди , приятелска среща20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига /п/21:50 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени пряко предаване от Лион22:00 TV+: Футбол: Футбол: Райо Валекано - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Ангола - Мали22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Сърбия - България22:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/22:00 Max Sport 3: Футбол: Ювентус ТВ Ювентус - Сампдория, среща от Италианската Сериа А от 1998г.22:15 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/23:45 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/23:50 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г. Днес+ Запази и Сподели



