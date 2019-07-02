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Спортът по телевизията днес

02.07.2019 08.24

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига
08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Иран
08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ
10:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже САЩ - Сърбия
10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи
11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Мароко
11:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, първи ден
12:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Болоня
12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Рен, мач от френската Лига 1 /п/
13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Кения - Сенегал
13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/
13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, втори ден, директно
14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Каен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Милан
15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 50-и епизод /п/
15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Намибия - Кот Д`Ивоар
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
15:10 BNT 3: Футбол: Среща от четвъртфиналите на световното първенство за жени
16:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Каляри
17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Танзания - Алжир
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/
18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус
18:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Реймс, мач от френската Лига 1 /п/
18:20 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор
18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
19:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Гвинея Бисау - Гана
19:20 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал
19:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач, директно
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/
20:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Манчестър Юнайтед - легенди - Байерн Мюнхен- легенди , приятелска среща
20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
21:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига /п/
21:50 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща на световното първенство за жени пряко предаване от Лион
22:00 TV+: Футбол: Футбол: Райо Валекано - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Ангола - Мали
22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Сърбия - България
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
22:00 Max Sport 3: Футбол: Ювентус ТВ Ювентус - Сампдория, среща от Италианската Сериа А от 1998г.
22:15 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/
23:45 Diema Sport: Футбол: Левски - Йънг Бойс, международен приятелски мач /п/
23:50 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г.

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