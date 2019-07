Още снимки: test Глобалното затопляне затваря 80 млн. работни места до 2030 г., алармира ООН Глобалното затопляне ще засегне работниците в селскостопанския и други сектори. Конкретно ще причини продуктивна загуба, която се равнява на 80 милиона работни места през следващите 10 г., предупреждава ООН, предаде АФП.



В доклад на Международната организация по труда е изчислено, че 2,2% от всички работни часове по света ще бъдат изгубени заради по-високи температури.



Процентът се очаква да бъде двойно по-висок в най-засегнатите региони, Западна Африка и Южна Азия, се отчита в изследването Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity.



Това представлява икономически загуби в размер на 1,4% от световния БВП или 2,4 трилиона щатски долара. От организацията поясняват, че това е равнозначно на размера на икономиката на Великобритания.



Международната организация по труда пояснява, че това са "консервативните изчисления", тъй като се основава на предположения, че глобалното затопляне ще бъде ограничено до 1,5 градуса по Целзий до края на века.



