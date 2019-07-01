Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Бразилия - Франция

08:00 Diema Sport: Футбол: Поморие - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Сасуоло

09:00 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - полуфинали

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Уеска (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже ФраНЦИЯ - Италия

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Каляри

10:15 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - финали

11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мадагаскар - Нигерия

11:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн (WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Интер

12:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Анже, мач от френската Лига 1 /п/

13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Уганда - Египет

13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, първи ден, директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи

15:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бурунди - Гвинея

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига /п/

15:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Финал

16:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Милан

17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Зимбабве - Конго

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

17:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач, директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Лацио

18:05 Nova Sport: Футбол: Нант - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Мароко

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига /п/

19:45 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г.

19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ

20:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Кения - Сенегал

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Наполи

22:15 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

23:20 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал

23:45 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/ 07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Бразилия - Франция08:00 Diema Sport: Футбол: Поморие - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Сасуоло09:00 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - полуфинали09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Уеска (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже ФраНЦИЯ - Италия10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Каляри10:15 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - финали11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мадагаскар - Нигерия11:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн (WTA Premier - повторение)12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Интер12:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Анже, мач от френската Лига 1 /п/13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Уганда - Египет13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, първи ден, директно14:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи15:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бурунди - Гвинея15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига /п/15:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Финал16:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Милан17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Зимбабве - Конго17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/17:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач, директно18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Лацио18:05 Nova Sport: Футбол: Нант - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Мароко19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига /п/19:45 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г.19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно20:00 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ20:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/22:00 TV+: Футбол: Барселона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Кения - Сенегал22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ22:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Наполи22:15 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/23:20 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал23:45 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/ /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



