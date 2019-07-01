Спортът по телевизията днес
01.07.2019 08.51
07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига
08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Бразилия - Франция
08:00 Diema Sport: Футбол: Поморие - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Сасуоло
09:00 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - полуфинали
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Уеска (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже ФраНЦИЯ - Италия
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Каляри
10:15 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - финали
11:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мадагаскар - Нигерия
11:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн (WTA Premier - повторение)
12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Интер
12:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Анже, мач от френската Лига 1 /п/
13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Уганда - Египет
13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2019, първи ден, директно
14:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи
15:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бурунди - Гвинея
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига /п/
15:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Финал
16:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Милан
17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Зимбабве - Конго
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/
17:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач, директно
18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Лацио
18:05 Nova Sport: Футбол: Нант - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/
19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Мароко
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига /п/
19:45 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г.
19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
20:00 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига
20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ
20:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Кения - Сенегал
22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/
22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Наполи
22:15 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/
23:20 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал
23:45 Diema Sport: Футбол: Левски - Тюркгюджу-Атаспор, международен приятелски мач /п/
/bukmeikar.com
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