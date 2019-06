Още снимки: test Колко по-различни са колите на Доналд Тръм и Ким Чен Ун? Луксозните бронирани автомобили най-често се използват за транспортиране на световните политически лидери. Някои се возят във висок клас седани или модели SUV, докато други избират направени за тях лимузини. Доналд Тръмп и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун са от вторите.



Предпочитаната кола от американския президент е Cadillac с названието "the Beast", а Ким използва W221 Mercedes - Benz S 600 Pullman Guard. И двата автомобила са бронирани и оборудвани да защитят пътниците при необходимост, пише Business Insider.



Лимузината на Тръмп "the Beast" струва 1,5 милиона долара. Тя представена през 2014 година и започва да се предлага през 2018 година.



Изработена с шасито на General Motors, колата на Тръмп тежи 9,71 тона, има бронирана външна част и може да побере до седем души.



Лимузината е разработвана съобразно възможно най-лошите сценарии по време на пътуване. Тя може да устои на огнестрелни оръжия, експлозии, както и химични и биологични атаки.



Защитната външна броня е 20 сантиметра, а прозорците са с дебелина 12 сантиметра. Гумите съдържат кевлар - материал, използван в бронежилетките, а резервоарът за гориво е покрит със защитен слой пяна.



Вратите на лимузината тежат колкото тези на самолет Boeing 757. В колата има хладилник с кръвни банки от същата група като на президента Тръмп, в случай че той бъде ранен.



Изборът на Ким Чен Ун също е лимузина, правена след 2010 година. W221 Mercedes - Benz S 600 Pullman Guard няма толкова специфики и екстри, но е с 5,5-литров би турбо V12 двигател, който може да произведе 517 конски сили.



Автомобилът S600 Pullman тежи близо 5 тона и е дълъг 6,4 метра. Интериорът е просторен с места за сядане и много място за краката, както и мултимедийна система.



Също като лимузината на Тръмп, S 600 Pullaman Guard e бронирана и има необичайно дебели прозорци.



