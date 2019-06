Още снимки: test Как да изберем най-подходящата мазнина за готвене? Мазнините са три основни вида: наситени, ненаситени и транс мазнините, които са химически обработени с водород (хидрирани) за промишлени цели, в резултат на което се втвърдяват и стават по-устойчиви, но са изключително вредни за здравето. Всяка една от тях има своите специфики, които трябва да се спазват при готвене. В противен случай те се превръщат във враг на здравето.



Някои мазнини са здравословни в суров вид, но при термична обработка това може да се промени.



Когато избирате мазнина за готвене, трябва да имате предвид точката на горене – максималната температура при термична обработка. Ако надвишите тази температура, мазнината започва да пуши и става вредна за здравето.



Ненаситените мазнини са в течно състояние на стайна температура. Трябва да се съхраняват в стъклени бутилки, далеч от топлина и светлина.



Например студено пресованият зехтин е ненаситена мазнина и е полезен само, ако се консумира суров. Той не минава термична обработка и когато готвим с него, става канцерогенен. Точката му на кипене е по-ниска, така че е подходящ най-вече за пресни салати.



Ето каква е точката на горене на различните мазнини:



Слънчогледово олио, нерафинирано – до 107° C

Слънчогледово олио, рафинирано – до 227° C

Кокосово масло –до 177° C

Бадемово олио – до 220° C

Ленено масло – до 107°C

Студено пресован зехтин –до 160°C

Студено пресован зехтин с ниска киселинност 207°C

Зехтин Virgin – до 216°C

Обикновено краве масло – до 177°C

Сусамово, нерафинирано – до 177°C

Сусамово масло 210°C

Масло от гроздови семена – до 216°C

Царевично, рафинирано масло 232°C

Царевично, нерафинирано масло – до 160°C

Свинска мас – до 180°C Мазнините са три основни вида: наситени, ненаситени и транс мазнините, които са химически обработени с водород (хидрирани) за промишлени цели, в резултат на което се втвърдяват и стават по-устойчиви, но са изключително вредни за здравето. Всяка една от тях има своите специфики, които трябва да се спазват при готвене. В противен случай те се превръщат във враг на здравето.Някои мазнини са здравословни в суров вид, но при термична обработка това може да се промени.Когато избирате мазнина за готвене, трябва да имате предвид точката на горене – максималната температура при термична обработка. Ако надвишите тази температура, мазнината започва да пуши и става вредна за здравето.Ненаситените мазнини са в течно състояние на стайна температура. Трябва да се съхраняват в стъклени бутилки, далеч от топлина и светлина.Например студено пресованият зехтин е ненаситена мазнина и е полезен само, ако се консумира суров. Той не минава термична обработка и когато готвим с него, става канцерогенен. Точката му на кипене е по-ниска, така че е подходящ най-вече за пресни салати.Ето каква е точката на горене на различните мазнини:Слънчогледово олио, нерафинирано – до 107° CСлънчогледово олио, рафинирано – до 227° CКокосово масло –до 177° CБадемово олио – до 220° CЛенено масло – до 107°CСтудено пресован зехтин –до 160°CСтудено пресован зехтин с ниска киселинност 207°CЗехтин Virgin – до 216°CОбикновено краве масло – до 177°CСусамово, нерафинирано – до 177°CСусамово масло 210°CМасло от гроздови семена – до 216°CЦаревично, рафинирано масло 232°CЦаревично, нерафинирано масло – до 160°CСвинска мас – до 180°C /dariknews.bg Днес+ Запази и Сподели