Спортът по телевизията днес

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Лацио

08:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Иран

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Астън Вила, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Шахтьор Донецк, международен приятелски мач /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Наполи

10:10 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

11:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн (WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 4-и епизод /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Милан

12:05 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Дижон, мач от френската Лига 1 /п/

13:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мавритания - Ангола

13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Реймс, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Фиорентина

15:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Камерун - Гана

15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботошани, международен приятелски мач /п/

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале Обзор на турнира

16:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Сампдория

17:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Бенин - Гвинея Бисау

17:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Иран - САЩ

17:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Интер

18:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Алисън Риск (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал и награждаване, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/

18:45 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019 Обзор на турнира

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Мадагаскар - Нигерия

19:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Ювентус

20:00 Nova Sport: Футбол: Амиен - Монако, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:05 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал

20:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Сърбия - България

21:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Уеска (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:35 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за младежи под 21 г. пряко предаване от Удине /Италия/

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Уганда - Египет

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Болоня

22:40 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

23:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига /п/

23:15 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

