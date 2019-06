Още снимки: test One Drop - джаджа на Apple за хората, страдащи от диабет От доста години Apple съвсем открито заявява, че има огромното желание да навлезе в света на здравеопазването и можем да кажем, че вече го прави в известна степен чрез смарт часовниците си.



Компанията неколкократно е загатвала, че иска да превърне Apple Watch в неизменна част от здравословния живот и в нужен уред за хората, живеещи с диабет.



Както добре знаем, часовниците на Apple все още не могат да правят кръвни тестове, но пък джаджата, която компанията наскоро представи, може именно това.



One Drop е малък и удобен уред, който може да изчислява нивата на глюкоза в кръвта и да синхронизира тази информация със специално приложение за iOS, което пък от своя страна комуникира с приложението Apple Health.



Идеята е, че така страдащите от диабет ще получават детайлни анализи и статистики относно нивата глюкоза в кръвта си. Ще могат и да идентифицират определени тенденции в заболяването си.



Целта на Apple e да направи овладяването на диабета възможно чрез необоримата сила на статистическия анализ и да лиши страдащите от бюрокрацията и разходите, които предполагат традиционните методи на изследване.



