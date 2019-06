Още снимки: test Никол Шерцингер на 41 Днес, 29 юни, своята 41-а годишнина отбелязва Никол Шерцингер. Певица, модел, актриса, танцьорка, съдия в американския и британския X Factor, тя е една от най-харесваните и коментирани известни личности и у нас, не само заради връзката ? с родния тенисист Григор Димитров.



Да видим някои от най-интересните подробности за живота на сексапилната Никол Шерцингер.



Никол Пресковиа Еликолани Валиенте Шерцингер е пълното име на певицата.

Хонолулу, Хаваи - там е родена.

Филипинска, руска и хавайска кръв тече във вените на Никол, тъй като баща ? Алфонсо Валиенте е филипинец, а майка ? Роузмари е наполовина рускиня.



Шерцингер всъщност не е рождената фамилия на певицата. Тя приема тази на втория си баща Гари, с когото майката на Никол заживява след раздялата с първия си мъж.

Силно религиозно католическо семейство, именно в такова израства Никол Шерцингер.

Days of the New е името на рок групата, с която стартира своята кариера като беквокалистка.

2003 е годината, в която Никол става член на Pussy Cat Dolls и придобива доста по-широка популярност.

Dancing with the Stars е телевизионното предаване, което печели през 2010 г.

2011 е годината, в която издава дълго отлагания си дебютен студиен албум Killer Love.



"Мъже в черно 3" е сред най-известните филми, в които Никол Шерцингер участва.

Булимия, от тази болест е страдала Никол Шерцингер в годините, в които е част от Pussy Cat Dolls.

Посланик на УНИЦЕФ и глобален посланик на Спешъл Олимпик, са някои от дейностите, с които се занимава извън музикалната си кариера.



2 са издадените ? самостоятелни студийни албума.

3 са номер едно синглите на Никол в класациите във Великобритания.

16, но милиона, са продадените ? албуми по света като самостоятелен изпълнител.

54 милиона записа продават с Pussycat Dolls.

Maxim е списанието, което няколко поредни години я определя за една от най-горещите жени на планетата.

Уитни Хюстън е най-голямото вдъхновение за Никол Шерцингер.



Серина Уилямс е една от най-близките ? приятелки.

Луис Хамилтън е едно от бившите ? гаджета, с когото има дългогодишна връзка.

/lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели