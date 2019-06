Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботошани, международен приятелски мач /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Емполи

08:15 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Етър, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Сасуоло

11:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн - полуфинали (WTA Premier - повторение)

11:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Тунис - Мали

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Дунав, мач от Първа професионална лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - СПАЛ

12:05 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Рен, мач от френската Лига 1 /п/

13:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мароко - Кот Д`Ивоар

14:00 Nova Sport: Футбол: Амиен - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Каляри

14:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Nature Valley International, Истборн - финал (WTA Premier)

15:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 4-и епизод /п/

15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Шахтьор Донецк, международен приятелски мач /п/

15:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Намибия

16:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "От Лигата към Уембли", документален филм

16:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

17:00 Max Sport 3: Волейбол: Лига на нациите - мъже САЩ - Сърбия

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Финал

17:30 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Мавритания - Ангола

18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 50-и епизод /п/

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига /п/

18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Нант, мач от френската Лига 1 /п/

18:30 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал пряко предаване

18:50 Film Plus: Тенис: Йохана Конта - Каролина Плишкова (Internazionali BNL d’Italia, Рим; WTA Premier Mandatory - финал, повторение)

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Милан

19:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

20:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Камерун - Гана

20:00 BNT 3: Футбол: Среща от полуфиналите на европейското първенство за младежи под 21 г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Лион, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Иран

20:50 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Наполи

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:40 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

22:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Лацио

22:50 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Плажен футбол - финал

23:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Бенин - Гвинея Бисау

23:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Славия, мач от Първа професионална лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

23:00 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - мъже Франция - Италия

23:15 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

