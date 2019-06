Още снимки: test Вана с шампанско, обяд със сумисти и най-необичайните екстри, които се предлагат в хотели Когато отидем на почивка, основната ни идея е да се разтоварим от напрежението и да се поглезим. За някои хора това не се свежда до закуска на шведска маса, румсървис или ползване на СПА центъра на хотела.



Когато има търсене - има и предлагане. И така стигаме до този списък на 10 от най-необичайните (и доста скъпи) екстри, предлагани от хотели по света.



Вана с шампанско



Точно като по филмите, да. Но в реалния живот цената й е почти 9000 евро. Какви са ползите от подобна глезотия, можем само да гадаем. Но ако имаме един свободни пари, с които спокойно можем да си купим автомобил, в хотел Il Salviatino във Флоренция веднага ще ни поглезят с бълбукаща вана с висококачествено шампанско по наш избор.



А докато се къпем в газираната алкохолна напитка, ще можем и да я опитаме, защото като бонус към ваната е една бутилка плюс няколко свещи, за да бъде романтиката пълна.



Обяд със сумо бойци



Това пък защо?! И ние това се питаме, но ако търсим подобно преживяване по една или друга причина, в The Palace Hotel Tokyo са готови да ни го осигурят. Срещу съответната сума, разбира се.



За туристите, които искат да се запознаят по-отблизо с това традиционно японско бойно изкуство, хотелът предлага специален пакет. В него се включва разходка в залата за срещи, пропуска за мач и обяд с някои от сумистите.



Има и гид, който е доста навътре в сумото, така че можем да му задаваме всякакъв въпроси. С включени две нощувки, закуски и транспорт, пакетът "Sensationally Sumo" е на цена от 5900 евро.



Сапунен консиерж



В повечето хотели се задоволяваме с малките сапунчета, които се зареждат на конвейер по стаите. Но луксозният хотел Viceroy Riviera Maya в Мексико променя правилата на играта.



Гостите, настанени в отделни вили, могат да избират между множество натурални сапуни. Те се доставят до врата им от специален служител, който ги консултира, а след направен избор, изрязва парче от сапуна, за да може да влезе в употреба.



Като животните



Ако детското у нас е все още живо, можем да го пуснем на воля в калифорнийския хотел Erwin. Един от пакетите, които предлага, включва избор между над 20 модела гащеризони с лика на различни животни.



В стаите пък има осигурени апарати за моменти снимки, с които да запечатаме щурите моменти, в които сме се преобразили на еднорог или хищен тигър. За всички над 21 години има и бонус - бутилка ликьор. Цената варира спор сезона, но е около 400 долара на нощ.



Уроци по укулеле



Ако случайно (или не съвсем) се озовем в луксозния Four Seasons Resort Hualalai в Хавай и се чудим какво да правим, можем да се възползваме от предлаганите уроци по укулеле. Традиционният местен инструмент, който е умалена версия на китара, ще засвири под пръстите на на брега на океана.



Направи си сам...заря



Гостите на комплекса Las Ventanas al Paraiso Rosewood в Мексико може да плащат по над 30 хиляди долара на вечер за най-луксозното имение, но могат да си направят заря по поръчка, пише Daily Mail.



Гостите на комплекса Las Ventanas al Paraiso Rosewood в Мексико може да плащат по над 30 хиляди долара на вечер за най-луксозното имение, но могат да си направят заря по поръчка, пише Daily Mail.

Хотелът предлага възможността да си изберем чрез специално приложение за смартфон цвета, продължителността и различните ефекти на фойерверките. А след това остава само да се насладим на гледката. И да си платим сметката, разбира се.