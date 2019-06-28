Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Германия - България

08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Фрозиноне

09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале Обзор на турнира

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Наполи

10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн - четвъртфинал (WTA Premier - повторение)

11:10 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)

11:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мадагаскар - Бурунди

11:50 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Болоня

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Четвърти четвъртфинален мач

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/

12:25 MovieStar: Футбол и философия

12:30 BNT 4: В кадър: Опасна игра филм за футболното хулиганство /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботошани, международен приятелски мач /п/

13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Nature Valley International, Истборн - полуфинали (WTA Premier)

13:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Сенегал - Алжир

13:35 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Емполи

14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

14:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Първи полуфинален мач

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от Първа професионална лига /п/

15:15 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Интер

15:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Кения - Танзания

15:45 BNT 2: Най-доброто от... Детска вокална група "Мечо Пух"

16:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Втори полуфинален мач

17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/

17:00 Max Sport 3: Волейбол: Лига на нациите - мъже Иран - Сърбия

17:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 4-и епизод /п/

17:30 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Тунис - Мали

17:30 Film Plus: Тенис: Каролин Гарсия - Дона Векич (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - финал и награждаване, повторение)

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Монако, мач от френската Лига 1 /п/

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

19:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига /п/

19:30 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)

20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

20:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Мароко - Кот Д`Ивоар

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Каляри

20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:50 BNT 3: Футбол: Среща от четвъртфиналите на световното първенство за жени пряко предаване от Париж

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Киево

22:15 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/

22:40 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

23:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Намибия

23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн - полуфинали (WTA Premier - повторение)

23:50 BNT 3: Футбол: Среща от полуфиналите на европейското първенство за младежи под 21 г. 07:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Германия - България08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Фрозиноне09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале Обзор на турнира10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Наполи10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/11:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн - четвъртфинал (WTA Premier - повторение)11:10 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)11:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мадагаскар - Бурунди11:50 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Болоня12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Четвърти четвъртфинален мач12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/12:25 MovieStar: Футбол и философия12:30 BNT 4: В кадър: Опасна игра филм за футболното хулиганство /п/13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботошани, международен приятелски мач /п/13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Nature Valley International, Истборн - полуфинали (WTA Premier)13:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Сенегал - Алжир13:35 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Емполи14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/14:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Първи полуфинален мач15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от Първа професионална лига /п/15:15 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Интер15:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Кения - Танзания15:45 BNT 2: Най-доброто от... Детска вокална група "Мечо Пух"16:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Втори полуфинален мач17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/17:00 Max Sport 3: Волейбол: Лига на нациите - мъже Иран - Сърбия17:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 4-и епизод /п/17:30 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Тунис - Мали17:30 Film Plus: Тенис: Каролин Гарсия - Дона Векич (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - финал и награждаване, повторение)18:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Монако, мач от френската Лига 1 /п/18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване19:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига /п/19:30 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"20:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Мароко - Кот Д`Ивоар20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Каляри20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)21:50 BNT 3: Футбол: Среща от четвъртфиналите на световното първенство за жени пряко предаване от Париж22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Киево22:15 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/22:40 Max Sport 1: Студио "Волейбол"23:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Намибия23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн - полуфинали (WTA Premier - повторение)23:50 BNT 3: Футбол: Среща от полуфиналите на европейското първенство за младежи под 21 г. /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



