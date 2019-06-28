Спортът по телевизията днес
28.06.2019 08.29
07:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига
08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Германия - България
08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Фрозиноне
09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале Обзор на турнира
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Наполи
10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/
11:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн - четвъртфинал (WTA Premier - повторение)
11:10 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)
11:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Мадагаскар - Бурунди
11:50 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Болоня
12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Четвърти четвъртфинален мач
12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/
12:25 MovieStar: Футбол и философия
12:30 BNT 4: В кадър: Опасна игра филм за футболното хулиганство /п/
13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботошани, международен приятелски мач /п/
13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Nature Valley International, Истборн - полуфинали (WTA Premier)
13:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Сенегал - Алжир
13:35 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Емполи
14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/
14:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Първи полуфинален мач
15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от Първа професионална лига /п/
15:15 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Интер
15:30 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: Кения - Танзания
15:45 BNT 2: Най-доброто от... Детска вокална група "Мечо Пух"
16:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/
16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Истборн Втори полуфинален мач
17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/
17:00 Max Sport 3: Волейбол: Лига на нациите - мъже Иран - Сърбия
17:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 4-и епизод /п/
17:30 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Тунис - Мали
17:30 Film Plus: Тенис: Каролин Гарсия - Дона Векич (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - финал и награждаване, повторение)
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/
18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Монако, мач от френската Лига 1 /п/
18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване
19:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига /п/
19:30 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)
20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"
20:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: Мароко - Кот Д`Ивоар
20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Каляри
20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - САЩ
21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
21:50 BNT 3: Футбол: Среща от четвъртфиналите на световното първенство за жени пряко предаване от Париж
22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Киево
22:15 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/
22:40 Max Sport 1: Студио "Волейбол"
23:00 Ring.BG: ПРЯКО: Футбол, Купа на африканските нации: ЮАР - Намибия
23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига /п/
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Nature Valley International, Истборн - полуфинали (WTA Premier - повторение)
23:50 BNT 3: Футбол: Среща от полуфиналите на европейското първенство за младежи под 21 г. /bukmeikar.com
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