Провал на преговорите между САЩ и Китай ще "потопи" петрола до $30 за барел Последните сигнали за отношенията между САЩ и Китай говорят за прогрес в разговорите между двете най-големи икономики в света. Пазарите с нетърпение очакват срещата между президентите на двете страни в рамките на срещата на върха на Г-20 тази седмица.



И все пак възможността за провал на преговорите между тях не е изключен. А той би нанесъл сериозен удар върху възстановяващия се петролен пазар.



От Bank of America Merrill Lynch изчисляват, че при липса на консенсус и допълнително ескалиране на конфликта между Щатите и Китай цената на черното злато може да падне до 30 долара за барел.



Според експертите от специализирания сайт OilPrice основна причина за това ще бъде "отворената врата" за налагането на нови санкции върху китайския внос на стойност от 300 милиарда долара. Иначе казано с новите тарифи Вашингтон ще засегне целия китайски импорт в страната.



Натискът ще бъде тежък върху цялата световна икономика, но ще бъде особено голям върху китайската. В отговор Пекин вероятно ще прибегне до отслабване на юана в опит да спаси износа си от колапс.



В допълнение това ще доведе до спад на търсенето на петрол. Основното обяснение е, че суровината е оценявана в щатски долари, а по-слабият юан би я направил много по-скъпа за китайските купувачи.



Междувременно провалени търговски преговори ще освободи Пекин от спазването на забраните за купуване на ирански петрол, наложени от САЩ.



"Комбинацията от по-слаба глобална икономика, намаляващо търсене в Китай заради поевтиняване на местната валута и продължаване на вноса на ирански петрол ще доведе до срив на цените до 30 долара за барел", смята Франциско Бланч от Bank of America.



