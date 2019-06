Още снимки: test Компании за стотици милиарди: Кои бяха гигантите по капитализация през 1999-а и кои са днес? Ако обърнем поглед към най-големите световни корпорации 2 десетилетия назад, ще видим, че лидерът днес и лидерът тогава е един и същ. В продължение на години технологичният гигант Microsoft беше на първо място по пазарна капитализация в света.



20 години назад компанията "счупи" рекорда за пазарна оценка, като през декември 1999 година достигна такава в размер на 931 милиарда долара към днешния курс на долара. През миналата година основаното от Бил Гейтс дружество се завърна на почетното място, като изпревари дългогодишният лидер Apple.



Така към юни 2019 година Microsoft е единственият гигант с капитализация, надхвърляща 1 милиард долара.



От онлайн платформата Visual Capitalist правят "разходка" през последните 2 десетилетия в топ 10 на най-скъпо оценяваните дружества в света. Техните данни показват, че лидерите през 1999 година и днес се различават доста и единствено Microsoft е запазила мястото си в този списък.



Преди 20 години след нея в топ 10 се нареждат компании, като General Electric, Cisco, Exxon и Walmart. Любопитното е, че там присъства и финландската Nokia, която към този период държи 41% от световния пазар на мобилни телефони.



След дот-ком балонът през 2004 година ситуацията изглежда доста по-различно, като Microsoft и Intel са единствените технологични компании, намерили място сред топ 10. Лидерите са General Electric и Exxon, а в класацията място намират още Pfizer и Citi.



В разгара на финансовата криза 4 китайски компании успяват да намерят място сред 10-те световни лидера по пазарна оценка. Начело на класацията застава държавният енергиен гигант PetroChina с капитализация от 367 милиарда долара.



Част от списъка са още Industrial and Commercial Bank of China, China Mobile и China Construction Bank.



Представянето на първия iPhone изстрелва на челната позиция по пазарна оценка Apple през 2014 година с такава от 560 милиарда долара. Преди срива на цените на петролния пазар Exxon успява да запази мястото си и се нарежда на второ място, а в топ 10 е още и Shell.



Днес топ 10 е доминиран от технологичните гиганти, като на първите 5 места са Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet и Facebook. Тук са и китайските лидери Alibaba и Tencent. Ако обърнем поглед към най-големите световни корпорации 2 десетилетия назад, ще видим, че лидерът днес и лидерът тогава е един и същ. В продължение на години технологичният гигант Microsoft беше на първо място по пазарна капитализация в света.20 години назад компанията "счупи" рекорда за пазарна оценка, като през декември 1999 година достигна такава в размер на 931 милиарда долара към днешния курс на долара. През миналата година основаното от Бил Гейтс дружество се завърна на почетното място, като изпревари дългогодишният лидер Apple.Така към юни 2019 година Microsoft е единственият гигант с капитализация, надхвърляща 1 милиард долара.От онлайн платформата Visual Capitalist правят "разходка" през последните 2 десетилетия в топ 10 на най-скъпо оценяваните дружества в света. Техните данни показват, че лидерите през 1999 година и днес се различават доста и единствено Microsoft е запазила мястото си в този списък.Преди 20 години след нея в топ 10 се нареждат компании, като General Electric, Cisco, Exxon и Walmart. Любопитното е, че там присъства и финландската Nokia, която към този период държи 41% от световния пазар на мобилни телефони.След дот-ком балонът през 2004 година ситуацията изглежда доста по-различно, като Microsoft и Intel са единствените технологични компании, намерили място сред топ 10. Лидерите са General Electric и Exxon, а в класацията място намират още Pfizer и Citi.В разгара на финансовата криза 4 китайски компании успяват да намерят място сред 10-те световни лидера по пазарна оценка. Начело на класацията застава държавният енергиен гигант PetroChina с капитализация от 367 милиарда долара.Част от списъка са още Industrial and Commercial Bank of China, China Mobile и China Construction Bank.Представянето на първия iPhone изстрелва на челната позиция по пазарна оценка Apple през 2014 година с такава от 560 милиарда долара. Преди срива на цените на петролния пазар Exxon успява да запази мястото си и се нарежда на второ място, а в топ 10 е още и Shell.Днес топ 10 е доминиран от технологичните гиганти, като на първите 5 места са Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet и Facebook. Тук са и китайските лидери Alibaba и Tencent. /money.bg Днес+ Запази и Сподели