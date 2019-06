Още снимки: test Кит Харингтън, Game of Thrones и дарението на актьора В края на миналата седмица стана ясно, че Кит Харингтън е постъпил в клиника, за да се излекува от депресията и алкохолизма, които са съпроводили връхлетялата го слава.



Възстановяването му върви добре, а от Entertainment Weekly разбираме, че актьорът е решил да направи доста щедро дарение. Кит Харигтън е предоставил 9810 долара на фондацията JustGiving, основана от фенове на Game of Thrones. Това се случи малко след новината за състоянието на Харингтън.



Средствата ще бъдат прехвърлени на благотворителната организация Royal Mencap Society, която подпомага хора със затруднения в обучението.



Причината за нестандартната сума, дарена от актьора, е, че точно толкова пари са трябвали, за да бъдат събрани общо 50 000 долара - целта на фондацията.



В обръщение Кит сподели, че е много благодарен на хората, основали фондацията, и че са го разплакали с този жест.