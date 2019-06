Още снимки: test Lightyear One - соларният семеен автомобил, който едва ли ще успеем да си купим Проблемът със соларните автомобили е, че големият набор батерии и соларни клетки добавят твърде голяма маса към шасито, което прави соларната технология неефективна при задвижването на толкова много тонове желязо.



Компанията Lightyear oбаче изглежда е успяла да намери точния баланс и да го внедри в прототипа Lightyear One - семеен соларен автомобил, който може да измине до 725 километра с един заряд.



Цялата горна част на колата е покрита със супер ефективни фотоволтаични клетки, които добавят заряд, достатъчен за изминаването на 12 километра, на всеки час.



Колата е удивително просторна и разполага с цели 780 литра пространство за багаж, което я прави подходящ избор за хора с деца.



Моделът е задвижван от четири мотора, чиято мощност е съобразена със соларния метод на зареждане и екологичния профил на колата.



Lightyear One може да ускори от 0 до 100 км/ч за около 10 секунди, което е доста малко в сравнение с мощността на моделите на Tesla, но пък е напълно достатъчно, за да изпреварваме комфортно.



Според изчисления на компанията, автомобилът ще разчита на около 40% соларен заряд при нормална ежедневна употреба, а останалите 60% ще трябва да бъдат набавяни от централно захранване.



