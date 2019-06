Още снимки: test Ариана Гранде на 26 Ариана Гранде днес отбелязва своя 26-и рожден ден. Тя е една от най-харесваните млади изпълнителки, която за сравнително кратката си музикална кариера, до момента е постигнала забележителни резултати.



Ариана Гранде Бутера е пълното име на изпълнителката.

Принцеса Ориана е персонаж от филм, от който родителите на Ариана Гранде се вдъхновяват и избират името ?.

Бока Ритон, Флорида - там е родена.

"Челюсти" е любимият филм на Ариана Гранде, който я запалва по филмите на ужасите.

Акули, кръв, челюсти е била темата на един от детските рождени дни на певицата, благодарение на която повечето гости са си тръгнали ужасени.

8 години, на толкова е Ариана Гранде, когато родителите ? се разделят.



KidsWhoCare е името на детската група, която Гранде сформира на 10-годишна възраст.

Кабала, към тази митична традиция насочва вярата си Ариана Гранде само на 12 години, защото католическата църква отхвърля братът ?, понеже е гей.

ЛГБТ е общостта, която Ариана Гранде подкрепя изключително активно още от тийнейджърските си години.



14 години, само на толкова е Гранде, когато заявява, че иска да направи ритъм енд блус албум.

Бейби Марая, така наричат в началото Ариана Гранде, заради впечатляващия вокален диапазон от четири октави и полутон, който се доближава до този на Марая Кери от пет октави.

"Викторично", с този тийнейджърски ситком, в ролята на Кет Валънтайн, Ариана Гранде става известна през 2010 г.



2014 г. е годината, в която Ариана Гранде приключва със сериалите, за да сбъдне мечтата си и да стане певица.

My Everything е името на първия ? албум, който постига първо място по продажби в Billboard.

3 нейни хита от този албум влизат в Топ 10 на класацията на Billboard. Единствената друга изпълнителка, постигала подобен успех, е Адел.

5 са издадените ? албуми до момента.

3 Американски музикални награди е печелила.

4 награди Грами има.

4 са и отличията ? от MTV.



Мадона е любимата изпълнителка и вдъхновител на Ариана Гранде.

Най-сексапилна звезда вегетарианка е титлата, дадена от PETА, на певицата през 2014 г.

6 е цифрата, която отговаря за броя на кучетата, които притежава Ариана Гранде.



Греъм Филипс, Джей Брукс, Нейтън Сайкс, Биг Шон са някои от имената на известните личности, с които е имала връзка.

Пийт Дейвидсън е името на бившия ? годеник.

Атентат с десетки загинали се случва по време на концерт на Ариана Гранде в Манчестър на 23 май 2017 г. Въпреки страха, само една седмица по-късно тя организира отново концерт в Манчестър, на който присъстват 50 000 души. Ариана Гранде днес отбелязва своя 26-и рожден ден. Тя е една от най-харесваните млади изпълнителки, която за сравнително кратката си музикална кариера, до момента е постигнала забележителни резултати.Ариана Гранде Бутера е пълното име на изпълнителката.Принцеса Ориана е персонаж от филм, от който родителите на Ариана Гранде се вдъхновяват и избират името ?.Бока Ритон, Флорида - там е родена."Челюсти" е любимият филм на Ариана Гранде, който я запалва по филмите на ужасите.Акули, кръв, челюсти е била темата на един от детските рождени дни на певицата, благодарение на която повечето гости са си тръгнали ужасени.8 години, на толкова е Ариана Гранде, когато родителите ? се разделят.KidsWhoCare е името на детската група, която Гранде сформира на 10-годишна възраст.Кабала, към тази митична традиция насочва вярата си Ариана Гранде само на 12 години, защото католическата църква отхвърля братът ?, понеже е гей.ЛГБТ е общостта, която Ариана Гранде подкрепя изключително активно още от тийнейджърските си години.14 години, само на толкова е Гранде, когато заявява, че иска да направи ритъм енд блус албум.Бейби Марая, така наричат в началото Ариана Гранде, заради впечатляващия вокален диапазон от четири октави и полутон, който се доближава до този на Марая Кери от пет октави."Викторично", с този тийнейджърски ситком, в ролята на Кет Валънтайн, Ариана Гранде става известна през 2010 г.2014 г. е годината, в която Ариана Гранде приключва със сериалите, за да сбъдне мечтата си и да стане певица.My Everything е името на първия ? албум, който постига първо място по продажби в Billboard.3 нейни хита от този албум влизат в Топ 10 на класацията на Billboard. Единствената друга изпълнителка, постигала подобен успех, е Адел.5 са издадените ? албуми до момента.3 Американски музикални награди е печелила.4 награди Грами има.4 са и отличията ? от MTV.Мадона е любимата изпълнителка и вдъхновител на Ариана Гранде.Най-сексапилна звезда вегетарианка е титлата, дадена от PETА, на певицата през 2014 г.6 е цифрата, която отговаря за броя на кучетата, които притежава Ариана Гранде.Греъм Филипс, Джей Брукс, Нейтън Сайкс, Биг Шон са някои от имената на известните личности, с които е имала връзка.Пийт Дейвидсън е името на бившия ? годеник.Атентат с десетки загинали се случва по време на концерт на Ариана Гранде в Манчестър на 23 май 2017 г. Въпреки страха, само една седмица по-късно тя организира отново концерт в Манчестър, на който присъстват 50 000 души. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели