Крис Хемсуърт, Джеймс Кордън и защо двамата станаха сервитьори

От миналия петък, 21 юни, по кината се върти "Мъже в черно: Глобална заплаха", в който Крис Хемсуърт има една от главните роли.



Като част от рекламата на филма, австралийският актьор беше в Лондон, където се оказа, че е и един от любимите ни телевизионни водещи - Джеймс Кордън.



Двамата обаче решиха да не скучаят, а да поиграят на игра, наречена Battle of the Waiters (Битката на сервитьорите). Хемсуърт и Кордън се преоблякоха като сервитьори в изискан ресторант в английската столица и провериха кой е по-добър в обслужването на клиенти.



Шеф Андре Гарет пък трябваше да определи кой ще бъде победителят. Видеото ни показва много забавни моменти, а опитите на Крис Хемсуърт и Джеймс Кордън да впечатлят гостите на ресторанта са наистина смешни.



