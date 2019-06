Още снимки: test САЩ мислят как да спрат китайското 5G оборудване Съединените щати обмислят правило, което ще изисква всички 5G съоръжения за американска употреба да бъдат произведени извън Китай, разкрива в. "Уолстрийт джърнал". Администрацията ще иска от производителите да докажат "дали могат да изработят и развият хардуер в САЩ, който включва електроника от клетъчна кула, както и маршрутизатори и комутатори, както и софтуер извън Китай".



Източници, пожелали анонимност, добавиха, че дискусиите са "в ранен и неформален етап" и всяко предложение по темата ще отнеме "месеци или години преди да се приеме".



Съображенията следват решението на администрацията да включи в черния списък китайските Huawei Technologies Co. Ltd., като цитира националните рискове за сигурността. По-рано тази седмица Huawei осъди американския търговски отдел за изземването на оборудването му. Съединените щати обмислят правило, което ще изисква всички 5G съоръжения за американска употреба да бъдат произведени извън Китай, разкрива в. "Уолстрийт джърнал". Администрацията ще иска от производителите да докажат "дали могат да изработят и развият хардуер в САЩ, който включва електроника от клетъчна кула, както и маршрутизатори и комутатори, както и софтуер извън Китай".Източници, пожелали анонимност, добавиха, че дискусиите са "в ранен и неформален етап" и всяко предложение по темата ще отнеме "месеци или години преди да се приеме".Съображенията следват решението на администрацията да включи в черния списък китайските Huawei Technologies Co. Ltd., като цитира националните рискове за сигурността. По-рано тази седмица Huawei осъди американския търговски отдел за изземването на оборудването му. /news.bg Днес+ Запази и Сподели