"Луцифер", Netflix и въпросите, на които новият сезон трябва да отговори

Мина повече от месец, откакто Netflix пуснаха четвъртия сезон на "Луцифер". Доста неща се случиха за това време, а сред тях са, че стрийминг платформата обяви, че ще има и пети сезон, но той ще бъде последен.



Феновете пък не са никак съгласни с това, защото много харесват сериала и започнаха петиция. С нея настояват, че в сериала има още хляб и не бива да бъде прекратяван. А подписалите тази петиция не са никак малко - над 50 хиляди души.



Надяваме се, че Netflix ще чуе техния глас и ще има и шести сезон. За това обаче е прекалено рано да говорим, а ще обърнем внимание на прекалено многото въпроси, които четвърти сезон остави у нас. Тук е моментът да кажем, че ако някой не е гледал четвърти сезон, е по-добре да спре с четенето, защото предстоят сюжетни разкрития.



В трети сезон детектив Клоуи Декър (Лорън Джърман) видя дяволското лице на Луцифер (Том Елис) и беше доста шокирана. Е, в последния сезон не видя само лицето, но и цялото му "ангелско" тяло. Въпреки това тя не се отказа и му разкри какво чувства (в самия край, естествено).



В този момент просто искахме двамата да заживеят дълго и щастливо. Това обаче не се случи, защото Сатаната трябваше да се върне в Ада, за да въдвори ред сред демоните. Тук идва и първият голям въпрос, на който пети сезон трябва да отговори - ще се върне ли Луцифер от Ада?



Първоначално сметнахме, че е почти сигурно, че ще се завърне, но постерът за обявяването на пети сезон ни разубеди. Причината е, че на него пише See you in Hell (Ще се видим в Ада), което може да означава, че по-скоро ние ще отидем при Сатаната, а не той при нас.



Тук се поражда и вторият ни въпрос. Ще видим ли Луцифер и Клоуи като щастлива двойка или тяхната любов е обречена. През последния сезон взаимоотношенията между тях претърпяха доста сериозно развитие, което ни зарадва много, но в крайна сметка връзката им отново изглежда невъзможна.



И тук се питаме дали любовта им е невъзможна, защото простосмъртната Клоуи има огромно влияние над Луцифер, правейки го уязвим. А добре знаем, че той е ангел и е безсмъртен и неприкосновен. Теориите около този въпрос са много, но няма да се спираме на тях. Просто ще се надяваме, че петият и последен сезон ще ни даде отговор.



