Новата валута на Facebook трябва да бъде спряна

След години на пренебрегване на поверителността, възползване от потребителски данни и провал в контролирането на съдържанието на платформата, Facebook сега представи криптовалута и платежна система, които могат да сринат световната икономика. Правителствата трябва да се намесят преди компанията, която "се движи бързо и чупи неща" накрая не счупи всичко, пише Катарина Пистор, професор в Columbia Law School и автор на книгата The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality. Коментарът е публикуван първо в Project Syndicate. Преводът е на Money.bg.



Facebook представи следващия си опит за световна доминация: Libra, криптовалута, която цели да завладее света. Подготвяйки се бъдещето, главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг е водил преговори с централни банки, регулатори и 27 компании-партньори, всяка от която ще внесе поне по $10 милиона. Опасявайки се да не повдигне въпроси за сигурността, Facebook е избегнала пряка работа с търговски банки.



Зукърбърг явно разбира, че технологичните иновации, поне сами по себе си, няма да осигурят успеха на Libra. Той има нуждата от правителствата, които да подкрепят мрежата от отношения, които стоят в основата на валутата, както и да одобрят използването на техните валути като гаранция. Ако започне масова разпродажба на Libra, централните банки ще бъдат длъжни да осигурят ликвидност.



Въпросът е дали правителствата разбират рисковете за финансовата стабилност, които тази система създава. Идеята за частна платежна система с 2,6 милиарда активни потребители може да звучи привлекателно. Но както всеки банкер знае, платежните системи имат нужда от поддържане на ликвидност, каквото никоя частна компанията не може да осигури.



За разлика от държавите, частните компании трябва да работят според възможностите си и не могат еднолично да създават финансови задължения върху другите, когато имат нужда. Това означава, че не могат да се спасяват сами; те трябва да бъдат спасявани от държавите или да фалират. Нещо повече, дори когато става въпрос за държави, връзването на валута понякога е само илюзия за сигурност. Много държави е трябвало да нарушават подобни връзки, винаги твърдейки, че "този път е различно".



Това, което разделя Facebook от останалите, които пускат "частни пари", е размерът, възможността да достигне до всяко кътче на света и готовността "да се движи бързо и да чупи неща". Лесно е да си представим вариант, в който спасяването на Libra може да изиска повече ликвидност, отколкото една държава може да предостави.



Да си припомним Ирландия след кризата през 2008 г. Когато правителството съобщи, че ще поеме пасивите на банките, страната се срина в дългова криза. А Facebook притежава далеч по-огромни размери.



Самата социална мрежа работи по идеята си все едно това е просто поредният частен проект. Но компанията обещава нещо, което не може да изпълни сама: защита на стойността на валутата. Гаранцията за валутния курс е илюзия, защото Facebook не разполага с безлимитна валута.



