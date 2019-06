Още снимки: test Скоро роботи ще управляват над 1 трилион долара Всички сме гледали филмите за Уолстрийт и тайно сме се надявали да приличаме на хората с "бели якички" - богати, властни и с динамична работа. Е, времената се промениха.Скоро хората, които бяха олицетворение за хора с възможности, могат да останат без работа и да бъдат заменени от роботи.



Потребителските платформи на робо-съветници, предлагани от гиганти в сектора на управление на активи, като Vanguard, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Merrill Lynch, вероятно ще видят сериозен ръст в управляваните активи.



Експерти прогнозират, че след няколко години роботи ще управляват пет пъти повече активи, отколкото днес - или 1.26 трилиона долара.



Драстичната промяна се очаква да се случи до 2023 г. заедно с адаптирането на потребителите към новите технологии, според консултантската фирма Aite Group. Управляваните от роботи активи се очаква да растат средно с 37% на година - през следващите пет години.



През последните години появата на финансови технологии и робо-експерти е в центъра на вниманието на финансовата общност. Достъпът до тези системи бе демократизиран и те бяха предложени на широката маса инвеститори, при достъпна цена.



Цената и времето, което е необходимо да се инвестира днес, чрез подобни роботизирани платформи е само малка част от това, което беше преди десетилетие, давайки път на микроинвестирането и автоматизираните услуги.



Aite Group очаква този импулс в пространството за цифрово финансово консултиране да продължи, като прогнозира петгодишен годишен ръст от 37%. Неотдавнашният доклад на изследователската компания твърдеше, че през 2018-та година под управлението на машините са били активи на стойност 257 милиарда.



Начинът, по който се движи индустрията за трилион долара до голяма степен ще зависи от утвърдени компании за управление на активи, които се развиват, за да отговорят на търсенето на клиентите си.



"Докато стартиращите фирми са в центъра на вниманието, голяма част от потенциала за растеж на тази индустрия зависи от способността и желанието на настоящите компании за управление на богатство да продават цифрови съвети на вече изградена клиентска база и да използват своите марки и дистрибуторски канали", според Алоис Пиркер, директор изследвания в Aite Group.



Промяна на динамиката на индустрията



Финансовата компания Vanguard има най-големия дял от пазара за роботизирани консултации в края на 2018 г., според данни на Barron's, следвана отблизо от онлайн-брокерските компания Fidelity Investments и Charles Schwab Corp.



Други големи участници на пазара включват частни компании като Betterment и Wealthfront, както и традиционни инвестиционни банки, като Morgan Stanley (MS) и UBS Wealth Management.



Докато финансовите гиганти Vanguard и Fidelity са в челото на класацията в момента, според експертите на Aite те скоро ще бъдат изместени от онлайн-брокерите, благодарение на "вече добре изградената им клиентска база."



Все повече стават финансовите институции, които залагат на роботизирани съветници. От UBS целят да добавят 500 робота и да намалят човешките си ресурси с 10% през тази година, според Крис Галвин, мениджър в банката.



От 2016-та година досега, банката извоюва сериозни позиции в областта на роботизираните съветници, като премина от около 50 робота тогава, до над 1000 в момента.



Банката планира да удвои залога си на "изкуствения интелект", което също така може да помогне на служителите на бек офиса на банката и да ги освободи от скучни задачи.



Защо роботите са бъдещето в сферата на управление на активите?



Много хора предпочитат да имат личен контакт с хората, които управляват парите им. За всички останали обаче, роботите могат да се превърнат в предпочитана алтернатива.



И причината за това е очевидна - далеч по-ниските разходи, за управление на средствата. А роботите, ще направят същото, което биха направили професионалните мениджъри на фондовете. При това - със сигурност ще направят това по-евтино, а много вероятно е да го направят и по-добре.



Имайте предвид, че хеджфондовете губят позиции през последните години за сметка на индексните фондове, поради две причини. Първата са по-ниските разходи, а втората - хронично по-лошото им от пазарното представяне.



От финансовата криза насам или от 2008-ма година, хеджфондовете не успяват да бият по доходност широкия щатски индекс S&P 500. Това до голяма степен обезсмисля тяхната традиционна схема "2 на 20", при която те вземат като такса 2% от активите и 20% от печалбата.



Или бъдещето във финансовия свят определено най-вероятно ще принадлежи на индексните фондове, както и на роботизираните съветници.

Тодор Минчев, money.bg