Трябва ли роботите да плащат данъци? Идеята за налагането на специален данък върху роботите не е нова. Бизнесмени, икономисти, технически специалисти и потребители са силно разделени по въпроса трябва ли да има налог за новото поколение "работници".



Поддръжниците на идеята за данъка твърдят, че това си е труд и трябва да се таксува така, както има данъци за работещите хора. Противниците пък настояват, че налогът ще спъне прогреса.



Идеята за въвеждането на данък върху роботите, изненадващо или не, бе лансирана силно от Бил Гейтс, едно от знаковите лица в индустрията на високите технологии. През 2017 година в интервю пред изданието "Кварц" той коментира, че въвеждането на подобен данък е начин да се контролира темпото, с което роботите изместват хората от работните места.



В опровержение на тезата на Гейтс Лорънс Съмърс, бивш икономически съветник на президента Барак Обама и бивш президент на Харвард, нарече предложението "дълбоко заблудено". Преди броени дни на конференцията EmTech Next темата отново нажежи страстите, пише technews.bg.



"За" данъка



Ако ние не облагаме с данък машините, тъй като понастоящем облагаме човешкия труд, всъщност силно субсидираме роботите, казва Райън Абът, професор по право и здравни науки в Университета в Съри, Великобритания. Ако автоматизацията е по-ефективна от човешкия труд, твърди Абът, нека да позволим на предприятията да решават да използват повече роботи на базата на ефективността, а не на данъчните спестявания, които благоприятстват машините спрямо хората.



Сред поддръжниците на тезата за данъка често се споменава и аргументът, че "заплахата, че роботите ще отнемат работните места на хората, е преувеличена", отбелязва MIT Technology Review.



"Против" данъка



Мнозинството от хората, работещи в сферата на високите технологии, са противници на идеята за данък върху роботите. Около 70% от присъстващите на конференцията EmTech Next не подкрепят подобен налог.



Според тях, роботите ще отърват хората от досадните, тежки и тягостни задължения, за да им позволят да се заемат с дейности, които са по-креативни и по същество приятни за работене.



Техническият прогрес не бива да бъде спъван или забавян чрез лостове като данъците, категорични са противниците на идеята.



Кой как използва автоматиката



Малцина в този дебат поставят истинския въпрос: дали роботите са "заплаха" за хората зависи от това кой ги притежава, съответно как ги използва.



Един показателен паралел за използването на автоматизацията по два коренно различни начина е приложението им в складовете на големи търговски складове: тези на Amazon и на Ocado.



В складовете на Amazon компютърни алгоритми "наблюдават" работата на хората, които пакетират стоките. Ако даден служител не се справя с нормите - а нормите се вдигат през няколко седмици - системата генерира предупреждение и може дори да уволни служителя, като просто прекрати договора му.



Някои служители в тези складове споделят, че се притесняват дори да отидат до тоалетна, защото това ще намали обема на свършената работа и може да се отрази на оценката, която алгоритъмът ще им даде.



В складовете на Ocado изваждането на поръчаните стоки, извеждането им от склада, изписването се вършат само от роботи. Човекът се намесва едва в последните два етапа - подготовката на пратките и доставянето им.



