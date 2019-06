Още снимки: test Искате ли да печелите повече? Работете по-малко Проучвания показват, че тези, които работят по-малко, получават по-често увеличение на заплатите или премия, отколкото тези, които се преработват. Полагането на извънреден труд не винаги е правилният път към успеха.



От понеделник до събота японецът Номимицу е изработил 78 часа, от тях 6 в събота, а е спал сумарно едва 35 часа. Той толкова често работи по 80 часа в седмицата, че веднъж вечерта в къщи губи съзнание.



Навикът да се организират изтощителни работни маратони е много дълбоко вкоренен в японската култура - има дори думата " carosi ", буквално означаваща "смърт от преумора".



Преди време Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието на Япония публикува първия правителствен доклад за carosi.



В него се казва, че в приблизително всяко четвърто дружество (23% от всички фирми в страната) някои служители работят извънредно повече от 80 часа на месец.



Можем ли да кажем, че в Япония, където дългият работен ден е толкова ценен, производителността на труда е по-висока, отколкото в други страни?



Напротив, има все повече доказателства, че извънредният труд не само е вреден за здравето на работника, но и може да съсипе неговата кариерата или да намали общата производителност на компанията.



По-малко по-добре



Друга страна, известна с желанието на хората си да работят извънредно и не желаят да отделят време за почивка, е САЩ.



Неотдавнашно проучване на Gallup показа, че средностатистическият работник на пълен работен ден в Америка работи 47 часа седмично, т.е. почти пълен работен ден повече от тези, които се придържат към стандартния график от девет до пет.



Освен това приблизително всеки пети работник (18%) заявява, че работи 60 или повече часа седмично.



Според доклад на кампанията Project: Time Off, въпреки факта, че мъчениците, които работят извънредно и жертват своето свободно време, което могат да прекарат със семейството и приятелите си, през последните три години са получили по-малко премии от колегите си.



"Открихме, че тези, които вземат отпуск повече от 11 дни, по-често получават увеличение на заплатата или бонус от тези, които почиват 10 или по-малко дни", твърди Кейти Денис, водещ изследовател на Project: Time Off.



"Ето защо, ако не се движите нагоре по кариерната стълбица - а ние не сме намерили връзка между броя на отработените часове и кариерното израстване, тогава защо ви е необходимо прералотване?", добавя тя.



Намаляваща възвръщаемост



Лора Вандеркам, специалист по управление на времето и автор на "Книгата на изгубеното време", отбелязва, че "човешкият мозък, както и всяка друга система, не може да работи непрекъснато."



Всъщност опитите да се надхвърлят възможностите му може да има отрицателни последици.



"Преодолявайки точката на намаляващата възвръщаемост, ние започваме да правим грешки", казва тя. "Когато решаваме някакви проблеми, ние не поставяме най-добрите идеи и не работим с пълна ефективност."



Има няколко начина за избягване на зациклянето. Например, много хора мислят, че трябва да сте в офиса, когато шефът идва и си отива.



Въпреки това, Вандеркам вярва, че това е пресилено (и често погрешно) предположение.



А може би шефът ви иска да бъде сам в офиса сутрин и наистина е раздразнен, че идвате толкова рано, отбелязва тя.



Вандеркам също така е сигурна, че много хора не искат да си правят почивки в работата, страхувайки се, че те ще се считат за недостатъчно трудолюбиви.



"Затова намаляваме собствената си ефективност, като си казваме, че ще работим цял ден и ще обядваме на бюрото, но в два и половина ни поглъща "черната дупка интернет", обяснява тя.



Лъч на надеждата



Безплатният извънреден труд е неблагоприятен не само за служителите, но и за работодателите.



Проучване на Станфордския университет казва, че производителността на труда рязко се понижава след 50 часа работа седмично и спада напълно след 56 часа.



И този, който прекарва на работното място 70 часа седмично, за тези допълнителни 14 часа не прави нищо полезно.



Подобни изследвания свързват работата с извънреден труд с отсъствията (в областта на бизнеса, общия брой на загубените работни дни (или часове) или честотата на отсъствия от работа на работника.



И така, какво правят компаниите, за да се справят с неизбежното професионално прегаряне? По този въпрос лидери за водещите големи японски корпорации.



Например, Toyota вече ограничава извънредния труд до 360 часа годишно (или средно до 30 часа на месец), докато рекламната агенция Dentsu, след самоубийството на един от нейните служители, което вдигна много шум, въвежда план за подобряване на работната среда.



Този план се състои от осем точки и предвижда насърчаване на редовните ваканции и закриването на офиса в 22:00 часа.



В същото време в Германия големите компании като BMW и Volkswagen са ограничили броя на имейлите, които служителите могат да изпращат по време на извънработно време, за да предотвратят развитието на култура на "прекомерно участие".



А в САЩ водещите инвестиционни банки, включително JPMorgan Chase, пуснаха нови ръководства, като една от цел им е да гарантира, че анализаторите и партньорите (особено младежите с по-нисък ранг) да не идват в офиса през почивните дни.



Вандеркам отбелязва: ако използвате машина и не следите за състоянието й, има голяма вероятност тя да се разпадне с времето - вероятно в най-неподходящия момент.



