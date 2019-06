Още снимки: test Harry Potter: Wizards Unite е следващият Pokemon Go Мобилната игра Harry Potter: Wizards Unite се появи с ден по-рано от очакваното и вече е достъпна за iOS и Android потребителите в САЩ и Европа.



Това означава, че съвсем скоро ще започнем да виждаме групи от малки и големи, обикалящи по улиците с приковани към телефоните си погледи.



Новата игра на Niantic представлява модифицирана версия на Pokemon Go и изглежда, че ще бъде също толкова "зарибяваща" за феновете на мобилни игри.



Историята в Wizards Unite гравитира около бедствено събитие, което е запратило голям голям брой магически същества и персонажи от вселената на Дж. К. Роулинг в света на "мъгълите".



Идеята е, че играчите трябва да обикалят по картата и да намират загубените магически хора, същества и артефакти, като задачата им е съпроводена от огромен набор загадки, мисии и магии, които играчите трябва да овладеят.



Геймплеят е доста подобен на този в Pokemon Go и е базиран на AR среда.



За момента отзивите са доста позитивни и се говори, че играта е доста по-богата откъм съдържание в сравнение Pokemon Go.



Мобилната игра Harry Potter: Wizards Unite се появи с ден по-рано от очакваното и вече е достъпна за iOS и Android потребителите в САЩ и Европа.Това означава, че съвсем скоро ще започнем да виждаме групи от малки и големи, обикалящи по улиците с приковани към телефоните си погледи.Новата игра на Niantic представлява модифицирана версия на Pokemon Go и изглежда, че ще бъде също толкова "зарибяваща" за феновете на мобилни игри.Историята в Wizards Unite гравитира около бедствено събитие, което е запратило голям голям брой магически същества и персонажи от вселената на Дж. К. Роулинг в света на "мъгълите".Идеята е, че играчите трябва да обикалят по картата и да намират загубените магически хора, същества и артефакти, като задачата им е съпроводена от огромен набор загадки, мисии и магии, които играчите трябва да овладеят.Геймплеят е доста подобен на този в Pokemon Go и е базиран на AR среда.За момента отзивите са доста позитивни и се говори, че играта е доста по-богата откъм съдържание в сравнение Pokemon Go.Harry Potter: Wizards Unite е безплатна за iOS и Android, но пък в хода на играта можем да похарчим реални пари, за да се сдобием със злато, отвари, руни и други атрибути, важни за прогреса ни в дигиталния свят.