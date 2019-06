Още снимки: test ПЕТА: Гърция прикрива малтретирането на магаретата на Санторини Организацията за защита на правата на животните ПЕТА /PETA - People for the Ethical Treatment of Animals/ обвини гръцките власти, че прикриват "жестокото" според нея отношение към магаретата на популярния остров Санторини и блокират усилията й да хвърли светлина върху положението им, предаде Ройтерс.



Известен със залезите си, вулканичният остров Санторини привлича милиони туристи годишно. Магаретата и мулетата са традиционен начин на транспорт, но ПЕТА протестира, че те са принудени да носят посетителите и техния багаж нагоре по стръмните склонове, въпреки че на острова има лифт, предава БТА.



Организацията, която публикува кадри от 2018 г., показващи животни, които са претоварени и удряни с тояга, обвини местните власти, че са блокирали нейна кампания на автобуси и таксита да бъде изобразено изтощено магаре и поставен надпис "Магаретата страдат заради туристите. Моля, не ги яздете".



"Гръцките власти не трябва да прикриват жестокостта магаретата да бъдат принуждавани да носят тежкия товар на туристите на дълги разстояния", каза директорката на ПЕТА Илайза Алън.



Според организацията около 100 от общо 2000 магарета и мулета са били използвани за яздене от туристи на острова.



Кметът на Санторини Никос Зорзос каза, че властите спазват гръцките закони за защита на животните и че "няколко организации" са сметнали, че те са в добро здраве.



"Ние се грижим за доброто им физическо състояние", каза Зорзос за Ройтерс, като добави, че общината няма юрисдикция за кампании по автобусите и такситата.



Туризмът е ключов източник на приходи за Гърция, която се възстановява от дългогодишна финансова криза. Страната отчете рекорден брой от около 33 милиона туристи миналата година.



Групата ПЕТА заяви, че ще обмисли други възможности да накара туристите на Санторини да проявят състрадание към животните. Организацията за защита на правата на животните ПЕТА /PETA - People for the Ethical Treatment of Animals/ обвини гръцките власти, че прикриват "жестокото" според нея отношение към магаретата на популярния остров Санторини и блокират усилията й да хвърли светлина върху положението им, предаде Ройтерс.Известен със залезите си, вулканичният остров Санторини привлича милиони туристи годишно. Магаретата и мулетата са традиционен начин на транспорт, но ПЕТА протестира, че те са принудени да носят посетителите и техния багаж нагоре по стръмните склонове, въпреки че на острова има лифт, предава БТА.Организацията, която публикува кадри от 2018 г., показващи животни, които са претоварени и удряни с тояга, обвини местните власти, че са блокирали нейна кампания на автобуси и таксита да бъде изобразено изтощено магаре и поставен надпис "Магаретата страдат заради туристите. Моля, не ги яздете"."Гръцките власти не трябва да прикриват жестокостта магаретата да бъдат принуждавани да носят тежкия товар на туристите на дълги разстояния", каза директорката на ПЕТА Илайза Алън.Според организацията около 100 от общо 2000 магарета и мулета са били използвани за яздене от туристи на острова.Кметът на Санторини Никос Зорзос каза, че властите спазват гръцките закони за защита на животните и че "няколко организации" са сметнали, че те са в добро здраве."Ние се грижим за доброто им физическо състояние", каза Зорзос за Ройтерс, като добави, че общината няма юрисдикция за кампании по автобусите и такситата.Туризмът е ключов източник на приходи за Гърция, която се възстановява от дългогодишна финансова криза. Страната отчете рекорден брой от около 33 милиона туристи миналата година.Групата ПЕТА заяви, че ще обмисли други възможности да накара туристите на Санторини да проявят състрадание към животните. /БТА Днес+ Запази и Сподели